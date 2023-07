Valeria Duque, modelo con la que se relacionó a Rauw Alejandro, deja tirado al programa 'Fiesta' horas antes de su esperada entrevista

La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro no deja de generar titulares. Y es que, aparte de la noticia y de los comunicados de cada uno de ellos, otros nombres se han sumado al tema: un amigo del puertorriqueño, que habló con Socialité, y artistas como Shakira o Camila Cabello, con las cuales se vinculó al cantante. Pero también había una modelo, Valeria Duque, la cual se vio obligada a pronunciarse públicamente. Sin embargo, no lo ha hecho en Fiesta, donde dio plantón al programa.

Tras salir a la luz el fin de la relación, los rumores comenzaron a apuntar a una supuesta infidelidad del intérprete de Todo de ti, en concreto, con una influencer colombiana con la que, según las informaciones, habría tenido algo una noche tras un concierto en México.

Tanto Rosalía como Rauw desmintieron que terceras personas fueran las causantes de su ruptura, pero también la tercera en discordia, Valeria Duque: "Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando".

Después de este comunicado en redes, el programa Fiesta contactó con ella para entrevistarla, algo a lo que ella accedió porque quería que en España se supiera la verdad y la dejaran en paz. Su intervención iba a ser este sábado, sin embargo, el viernes por la tarde su mánager comunicó que no lo haría.

"Finalmente, Valeria acaba de decidir guardar silencio un poco más de tiempo por temas legales", les dijo su representante. También les volvió a hablar Valeria en la madrugada del sábado: "Disculpadme, por temas legales aún no puedo salir a hablar del tema. En realidad está siendo bien delicado y se salió de mis manos".

Al parecer, la modelo e influencer tenía una nueva representación y les emplazó a hablar con ellos. "Su representante en 24 horas fue fulminantemente cesada de su cargo y pusieron a otra. El abogado dice que pronto va a mandar un comunicado", sostuvo Aurelio Manzano, pues él había hablado con ella. "No entiendo qué es lo legal, porque me sonaría más para protegerse si ella dijera 'sí, he estado con él'".

"Esta excusa es la que hace que nos pongamos en guardia y que la excusa sea noticia. 'No os atiendo porque puedo tener problemas legales' nos hace pensar que iba a contar algo que no es lo que ha contado públicamente hasta ahora", opinó Frank Blanco.