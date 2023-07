Las finales de la Kings y la Queens League, celebradas este sábado en el Cívitas Metropolitano de Madrid, dejó imágenes para el recuerdo. Y no solo por los resultados deportivos, sino por la cantidad de rostros conocidos que allí se juntaron, como Rocío Carrasco, que compartió mesa con su excuñado, Kiko Jiménez, lo cual parece no haber hecho gracia a Gloria Camila.

Alba Carrillo o el Maestro Joao estuvieron presentes en este evento y, junto a ellos, estuvieron otros de sus amigos: Rocío Carrasco y su marido, Fidel Albiac, y Kiko Jiménez y Sofía Suescun.

Esto hizo que se viera una curiosa estampa que no se veía desde la presencia de la hija de la Jurado en Sálvame: la presencia en una misma escena de Jiménez y Carrasco.

#APOYOROCIO30J



Celebrando la vida. Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Maestro Joao, Kiko Jiménez...me encanta🤗



Al final, tarde más o mas temprano...la vida coloca y recoloca las cosas en su sitio...como debe ser...🤗



🌺💕🌸 pic.twitter.com/XLSpHEKIfO — Lucía ღ 🌸💕🌺 (@Lucia1041903411) July 30, 2023

De 2015 a 2019, el jienense estuvo saliendo con Gloria Camila, hermana de Rocío Carrasco con la cual no tiene relación. Por ello, esta imagen de ambos juntos ha sorprendido a muchos. Lo que no se esperaba es que alguien tan particular le hiciera llegar esta publicación a Gloria.

Así lo sostuvo ella en sus stories de Instagram, donde contó su "historia de obsesión". Y en este relato, según declaró, está involucrado Jiménez y su familia, así como la familia de su actual pareja, Sofía Suescun.

"Mi ruptura con el señor (así llama a Kiko Jiménez) fue muy sonada y muy hablada, aparte de que él se encargó de hablarlo públicamente por todos lados, con mentiras que yo nunca me encargué de desmentir", comenzó narrando la hija de Ortega Cano. "Es lo que decidí hacer y al final se sumó toda la familia: los abuelos, la madre, la novia, la madre de la novia...".

"Ya han pasado cuatro años, es hora de superarlo. Hay cosas más interesantes en tu vida, imagino", criticó. "Llevaba desde el Covid recibiendo llamadas en número oculto. Pero en Nochevieja se les olvidó ponerlo, eran como las 2 de la mañana. Resulta que el número era del señor Cristian Suescun. Le llamé, le pregunté que quién era y me dijo que era para felicitarme el año".

Gloria Camila denuncia la última provocación de Kiko Jiménez que involucra a Rocío Carrasco. Fuente: (Instagram). pic.twitter.com/lSaD5PNiYM — Show España (@ShowEspana) July 30, 2023

La excolaboradora de televisión, que actualmente está vetada de Mediaset, aseguró que esas llamadas continuaron, tanto a su teléfono como al de su padre y Marina, la mujer que les ayuda en casa.

"El señor Cristina Suescun, junto con su hermana y el señor, imagino que su madre también, vio gracioso llamar a mi padre como si fuese de la radio a la 1 de la mañana para decirle que eran muy fans", relató. "Yo pongo ese número en mi teléfono y veo que era el de Cristian Suescun".

"Pasa el año, me voy a Pesadilla en el Paraíso y, cuando salgo, recibo unos mensajes de un número que no tengo guardado", continuó y comenzó a mostrar una conversación de WhatsApp de un hombre que, aparentemente, la estaba defendiendo alegando que era "un ferviente admirador" de Ortega Cano. Pero, tras un tiempo, al ver la conversación asegura que descubrió que se trataba del abuelo de Kiko Jiménez.

Pero este fin de semana, los mensajes continuaron con el vídeo de su ex y su hermana. "Cuando tienes enemigos en común, ellos se hacen amigos. Es muy típico", defendió, en referencia a él, a su novia, Sofía Suescun, así como a Rocío Carrasco, con la que mantiene un proceso judicial, y a su marido, Fidel Albiac.

'Story' de Gloria Camila. INSTAGRAM

Según sostuvo, el perfil del número que le mandó las imágenes correspondía a la madre de Kiko Jiménez. "Lejos de callarme, le dije lo mismo que en su día el señor me dijo a mí: 'de tal palo, tal astilla'", contó Gloria Camila. "No esperaba esta obsesión tan heavy que incluso me da miedo".

"Tiene muy poca vergüenza, muy pocos valores, no tiene respeto ni educación, y no puede inculcárselo a su hijo. Ahora entiendo muchas cosas", criticó a su exsuegra. "Espero que esta obsesión termine (...) Todo está legalizado, así que disfrutad mientras podáis".