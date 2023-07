Así es María Avizanda, la periodista que ha sustituido a Andrea Ropero en 'El Intermedio' durante su baja por maternidad

A principios de mayo, Andrea Ropero anunció que debía dejar durante un tiempo El Intermedio ante su inminente maternidad (junto a su pareja Iñaki López, presentador de Más vale tarde).

"Me voy por el embarazo, porque no quiero dar a luz aquí y porque el lunes es tu cumple -por Wyoming- y no te quiero hacer regalo", comentó entre risas Ropero.

Nuestra compañera @andrearopero se va durante un tiempo a cuidarse y a cuidar al bebé que viene en camino 👶🏼



Mientras, no nos quedaremos solos: @mavizanda tomará el relevo 🙌 #elintermedio



— El Intermedio (@El_Intermedio) May 11, 2023

La oscense dio la bienvenida a su sustituta durante su baja, María Avizanda: "Este programa continuará realizando estupendos reportajes con una periodista maravillosa a la que quiero mucho", afirmó.

Ropero comentó que "es una de nuestras compañeras de la redacción de El Intermedio", pero Wyoming comentó bromeando: "Tenía muchas ganas de conocerte porque no te he visto en la vida. Y explicó con ironía que "los artistas no pisamos la redacción, ahí están los empleados".

La periodista le contestó: "Encantada de conocerte, diría que va a ser un gusto trabajar contigo, pero no sé si será posible porque para eso tú tendrías que currar algo...".

Avizanda se ha estado encargando de algunos de los reportajes realizados por el programa de La Sexta hasta su despedida de temporada el pasado 24 julio, tras la celebración de las elecciones generales.

🤨 ¿Es una victoria amarga la del PP?



🗣️ Jorge Azcón: "Hemos ganado las elecciones, de amargura nada, no hay que equivocarse. Quien ha ganado las elecciones ha sido el Partido Popular, no el Partido Socialista"#elintermedio en directo — El Intermedio (@El_Intermedio) July 24, 2023

Ha trabajado en radio y televisión

Avizanda estudió Periodismo en la Universidad de Navarra y comenzó trabajando en la COPE y en Cadena 100. A continuación pasó a Antena 3 como reportera en el programa informativo Buenos Días, España.

También trabajó como reportera en Madrid Directo de Telemadrid; y en 2008 fichó por RTVE para acompañar a Inés Ballester en el programa semanal El día por delante, en La 1, donde presentaban diversas ofertas de ocio para el fin de semana. Además, estuvo al frente en la cadena pública del magazine Gente hasta su cancelación.

María Avizanda, en 'Gente'. RTVE

En 2017 se incorporó a La Sexta como guionista del programa Dentro de..., que presentaba Cristina Pedroche. Su último trabajo fue, antes de dar el salto delante de las cámaras, en el equipo de redacción de El Intermedio.

Sus aficiones

La periodista, cuando no tiene que estar trabajando, cuenta en sus redes sociales algunas de sus aficiones como el running (su última carrera fue el Medio Maratón de Carabanchel) o la escalada.

En su cuenta de Instagram también se pueden algunas imágenes con sus compañeras de El Intermedio o vídeos de los reportajes más destacados en el programa.