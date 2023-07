Putin anuncia nuevos buques de guerra para su ejército y asegura que un alto el fuego ahora es "imposible"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha anunciado este domingo que la Marina de Guerra del país sumará este año 30 nuevos buques, según ha confirmado en una intervención en la parada naval en San Petersburgo en ocasión del Día de la Armada.

"Hoy, Rusia cumple con seguridad la tareas a gran escala de su política marítima nacional y aumenta constantemente el poder de su flota. Solo este año, 30 buques de diferentes clases se incorporarán a su composición", ha señalado Putin en un discurso transmitido en directo por televisión.

Desde una tribuna instalada en uno de los malecones del río Nevá, el mandatario, que previamente pasó revista a los buques a bordo de de una lancha, ha felicitado a los miembros de la Marina de Guerra y a todos los ciudadanos de Rusia con motivo del Día de la Armada.

"Durante siglos nuestra flota ha sido y sigue siendo el guardián indestructible de las fronteras de la Patria, su orgullo y gloria", ha indicado Putin, quien también ha agradecido al personal de la Armada por el cumplimiento impecable de sus tareas y su devoción a la patria.

"En aras de Rusia, nuestros marineros entregan toda su fuerza, muestran verdadero heroísmo, luchan con valentía, como nuestros grandes antepasados", ha destacado el mandatario, que en su discurso no hizo ninguna alusión directa a la guerra en Ucrania.

Los desfiles navales con motivo del Día de la Armada se han celebrado este domingo en los principales puertos de Rusia. En la parada naval de San Petersburgo y en la rada de Kronshtad, en la bahía del Nevá, han participado cerca de 40 buques, incluidas lanchas y submarinos.

Putin descarta un alto al fuego

Por otro lado, el dirigente ruso afirmó en la noche de este sábado que no puede haber un alto el fuego en momentos en que el Ejército ucraniano ataca, al comentar la iniciativa de paz de los países africanos en una reunión con medios rusos.

"Hay cosas que son difíciles o imposibles de realizar. Por ejemplo, uno de los puntos (de la iniciativa africana) es un alto el fuego. Pero el Ejército ucraniano ataca, está al ataque, como se dice, lleva a cabo una ofensiva estratégica de envergadura", ha asegurado el mandatario, citado por la agencia oficial TASS.

En estas circunstancias, ha añadido, no se le puede pedir a Rusia un alto el fuego: "No podemos cesar el fuego cuando nos atacan". Al mismo tiempo, ha recalcado que las tropas ucranianas no han conseguido avances en ninguno de los frentes.

"Por doquier el enemigo ha sido detenido y rechazado", ha enfatizado Putin, que aseguró que las fuerzas ucranianas sufren numerosas bajas y que en algunos sectores las tropas rusas pasan a la contraofensiva.

El mandatario ha vuelto a insistir en que Rusia nunca se ha negado a entablar conversaciones de paz con Ucrania, que -subrayó- por decreto ha prohibido celebrar negociaciones con Moscú.