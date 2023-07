Tu horóscopo diario: domingo 30 de julio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 30 de julio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La influencia de Saturno será dominante en el día de hoy, por eso no va a ser un día demasiado cómodo para ti, aunque tengas todo lo necesario para estar muy bien o pasártelo bien. Pero no importa, algo saldrá mal o se presentará algún problema con el que no contabas. De todos modos, solo son turbulencias pasajeras.

Tauro

Hoy el sombrío Saturno se hallará poderoso y hará que emocionalmente no te sientas del todo bien, tu mente pondrá énfasis en las cosas que no te han salido bien o que te gustaría tener y hasta ahora no has podido. Quizás tengas una cierta sensación de esterilidad, aunque no haya ninguna razón para que lo veas así.

Géminis

La favorable influencia de Venus tendrá por resultado que hoy podrías pasar uno de los días más felices o ilusionantes de los últimos tiempos. El amor va a darte una sorpresa muy positiva y hoy quizás puedas realizar uno de tus sueños más íntimos a poco que tú pongas algo de tu parte. Será un día de bastante suerte.

Cáncer

Ten confianza en ti mismo porque tienes más posibilidades que muchos otros. Si hasta el momento hay muchas cosas que no has conseguido simplemente es porque no te has atrevido a dar el paso o a competir por aquello que deseas. Hoy mismo los acontecimientos harán que te des cuenta de ello con mayor claridad.

Leo

La influencia del temido Saturno será poderosa a lo largo del día y eso va a hacer, muchas veces sin que te des cuenta, que saques los rasgos menos agradables de tu personalidad, que a veces te muestres tiránico con tus seres más queridos o tengas arranques de cólera por asuntos de poca importancia. Ten serenidad.

Virgo

Es un buen día para viajar, o físicamente, que será lo más probable, o quizás con la mente. Lo más importante es que será un buen día para ti y desplegarás una gran actividad, pero sintiéndote a la vez muy ilusionado. Hoy es un día excelente para que puedas dedicar tu energía a hacer cosas que te estimulan y hacen feliz.

Libra

Hoy te amenaza la tristeza o la melancolía, por muy agradable que sea el ambiente que te pueda rodear. Saturno domina en el cielo y estimulará que puedas sentirte dominado por emociones negativas. Además, como tú eres muy racional, es seguro que encontrarás alguna razón para apoyar esas sensaciones melancólicas.

Escorpio

Tienes que aprender que nunca las cosas pueden llegar a ser perfectas, por muy iluminado que sea un paisaje siempre habrá alguna sombra o alguna oscuridad por algún sitio, y como las cosas son así tienes que acostumbrarte a convivir con este tipo de situaciones. Puedes llegar a ser muy feliz, pero no totalmente feliz.

Sagitario

Estás planeando hacer grandes gastos o meterte en importantes proyectos, pero debes tener cuidado porque Saturno reina sobre el cielo en este día y sin darte cuenta puedes meterte en una trampa de la que será muy difícil salir. Ten más prudencia y piensa mejor las cosas antes de hacerlas, o si no lo podrías lamentar.

Capricornio

Una ilusión que era muy importante para ti se te va a venir abajo, o quizás simplemente no se hará realidad en el día de hoy. En realidad no debe extrañarte porque hoy estaremos bajo el dominio de Saturno y si algo podría salir mal, entonces seguro que saldrá mal. Solo debes tener un poco más de paciencia y esperar.

Acuario

Hoy Saturno será el planeta dominante, sin embargo, para ti esta influencia tendrá su lado benéfico porque te va a ayudar a contactar con tus raíces espirituales, encontrarte a ti mismo y recuperar tus mejores valores humanos. En cierto modo, hoy será un día de suerte para ti porque recuperarás lo mejor de tu alma.

Piscis

Ten cuidado con las discusiones familiares o con tu pareja, hoy el día estará predispuesto a ellas, pero el problema es que el más temido de los planetas, Saturno, se hallará dominante y lo que puede empezar como un pequeño choque sin importancia quizás se podría llegar a convertir en un conflicto mucho más grande.