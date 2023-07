Chabeli Navarro saca los audios y documentos contra Bertín Osborne que avalan su versión

Chabeli Navarro ha sacado este sábado toda la artillería pesada contra Bertín Osborne. La sevillana de 36 años confesó recientemente en televisión que se quedó embarazada del cantante y que este la había convencido para abortar. "No podíamos ni estaba dispuesto a tener un hijo por el tipo de relación que habíamos tenido", se defendió entonces Osborne. Tras las críticas recibidas, Navarro ha mostrado en el programa Fiesta de verano las pruebas que avalan su versión. "Por fin, vais a entender todo", ha asegurado.

El colaborador Aurelio Manzano ha escuchado en primicia y en pleno directo del programa uno de los reveladores audios con los que cuenta Chabeli Navarro.

"Es una conversación entre Chabeli y Bertín en la que hablan de interrumpir el embarazo y él le explica a ella lo que el médico le ha dicho respecto a cuál sería el proceso por el que ella tendría que pasar", ha descrito Manzano ante la audiencia.

"Si él ha negado que no supiera que ella estaba embarazada, en este audio se demostraría", opina el periodista.

Asimismo, Chabeli Navarro ha respondido, punto por punto, al comunicado de Bertín Osborne. Respecto a la afirmación del cantante de que tuvo "no más de 3 o 4 encuentros", Navarro ha sido tajante: "Quizás yo me he inventado una relación paralela. Los colaboradores que estáis aquí habéis podido escuchar cómo él me habla con una confianza que no es de una chica a la que ves dos o tres veces".

"Él, desde el minuto uno que niega conocerme, pierde cualquier credibilidad", agrega la sevillana.

Por otro lado, Navarro ha admitido haber recibido 10.000 euros por parte de Bertín Osborne y que continuó aceptando el pago de 2.200 euros al mes durante nueve meses a pesar de que había interrumpido su embarazo. "Era dinero para ayudarme y lo cogí", ha dicho, ya que "se me cerraron todas las puertas de trabajo en Sevilla".