Qué ha sido de 'Los Lobos' cuatro años después de llevarse casi 7 millones de euros en '¡Boom!'

Manu Zapata, Erundino Alonso, Valentín Ferrero y Alberto Sanfrutos, los miembros del equipo de Los Lobos, son historia de la televisión, no solo en España, sino en todo el planeta.

Y es que los concursantes de ¡Boom! lograron no uno, sino dos récord Guinness en su currículum: El primero, por ser los concursantes que han ganado más dinero en un concurso de televisión con continuidad; y el segundo, el de mayor permanencia en un concurso de televisión con 505 participaciones en 2 años y dos meses.

Los lobos, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Juanra Bonet les hizo entrega en el concurso de Antena 3 de ambos galardones tras ganar el 8 de julio de 2019 el bote del programa con 4.130.000 euros, a los que sumaron 2.509.700 euros acumulados en todas las entregas en las que participaron (un total de 6.689.700 euros).

Valentín fue el que los unió

"La ocurrencia surgió de la desesperación", reconoce Valentín, que se le ocurrió participar en ¡Boom! debido a su situación económica en aquel momento: "Me decidí por el concurso de Antena 3 porque daban bastante dinero de premio", añade.

"Empecé a pensar en quienes podían formar equipo para concursar conmigo y el primero que me vino a la mente fue Erundino, con él que ya había coincidido en Saber y Ganar y habíamos hecho muy buena amistad", recuerda.

El equipo de Los Lobos, con Juanra Bonet, en '¡Boom!'. ANTENA 3

Después se les sumó Manu y el fallecido José Pinto: "Después de año y pico participando, José nos dijo que quería dejarlo, nos pusimos a buscar un sustituto. Conocíamos a Alberto, se lo ofrecimos, aceptó y empezó la segunda etapa de Los Lobos", explica.

Su vida en la actualidad

A cada uno les correspondió 1,6 millones de euros brutos (sin descontar lo que debían de pagar a Hacienda), un buen colchón económico de cara al futuro, permitiéndoles vivir sin agobios, pero tampoco haciendo que se retiraran de sus trabajos.

Erundino, en 'El Cazador'. RTVE

Por ejemplo, Manu, que tras ganar el concurso aprobó las oposiciones en Correos, trabajó en Madrid un tiempo y consiguió el traslado a su Navarra natal, repartiendo cartas y paquetes en Peralta, cerca de su casa en Tafalla.

Erundino, funcionario en excedencia, ahora trabaja en El Cazador, el concurso de RTVE, formando parte del equipo de cazadores del programa junto a Paz Herrera, Ruth de Andrés y Lilit Manukyan (David Leo abandonó el concurso de La 1).

Valentín lleva una vida tranquila en Alicante "viviendo casi como un jubilado, pero sin serlo", reconoce. El zamorano dedica su tiempo a aprender a tocar el piano y a su nieto.

Valentín, miembro de Los Lobos, en el programa '¡Boom!'. ANTENA 3

El único que ya estaba jubilado antes de entrar en el concurso era Alberto, destinando el dinero del premio para sus hijos: "Espero que les sirva para darles cierta tranquilidad".

El final de '¡Boom!'

Los cuatro comentaron con 20 Minutos el abrupto final del concurso cuando Atresmedia decidió eliminarlo de la parrilla para que ocupara su lugar el magazine Y ahora, Sonsoles.

"¡Boom! se merecía un final más respetuoso porque ha dado muchísimo a sus seguidores y a su cadena. Como lo siento parte mía, me entristece ese trato poco cariñoso, poco oportuno, poco protocolario o elegante", comentó Erundino.

Valentín, Manuel, Erundino y Alberto (Los Lobos), tras ganar el bote de '¡Boom!'. ANTENA 3

Manu, por su parte, se mostró muy enfadado por la retirada del concurso: "La televisión no tiene memoria. Antena 3 puede presumir de tener dos Guinness World Records gracias a ¡Boom! No sé yo si habrá alguna otra cadena en España que pueda decir lo mismo. Y lo que me da pena es que se haya precipitado este final en lugar de darle la dignidad que merece por todo lo que le dio a Atresmedia".

"Cuando algo se acaba, siempre deja una sensación de pérdida y desasosiego. Es el cierre de una etapa muy importante de mi vida que pasará a ser una añoranza y un excelente recuerdo", aseguró Valentín.

Valentín, Manuel, Erundino y Alberto (Los Lobos), durante su participación en la edición de '¡Boom!' en la que lograron el bote del programa. ANTENA 3

Por último, Alberto comentó que "me dio pena que no se despidiera a lo grande. El cambio de hora de ¡Boom! cuando Antena 3 comenzó a emitir Pasapalabra supuso un duro golpe para el programa, pues las audiencias son muy fieles, y un simple adelanto de una hora acarreó la pérdida de la mitad de la audiencia que conseguía a diario cuando participábamos Los Lobos".