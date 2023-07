El difícil tablero de alianzas para la investidura: así está ahora la postura de los potenciales socios de Sánchez y Feijóo

Desde el primer momento las dudas estaban ahí: ¿podría el recuento del voto de los españoles en el extranjero alterar los resultados de las elecciones generales? Si bien las formaciones no esperaban un vuelco significativo, el resultado del CERA ha supuesto un cambio sustancial en Madrid, donde el PP ha conseguido arrebatar un escaño al PSOE.

De esta forma, los 'populares' obtienen 137 asientos en el Congreso de los Diputados frente a los 121 con los que se quedan finalmente los socialistas. Esto ha alterado los cálculos de Pedro Sánchez para ser reelegido presidente del Gobierno, mientras que Alberto Núñez Feijóo aspira a lograr 172 votos a favor de su investidura.

Esta situación da lugar a un complejo tablero de alianzas en el que el PSOE ahora necesitaría el 'sí' de siete formaciones. Contando con los apoyos de Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG, agruparía 171 escaños, sin embargo, necesitaría también a Junts, cuyo soporte se ha vuelto imprescindible al no ser suficiente su abstención.

Por su lado, el Partido Popular contaría asimismo con 171 apoyos: 137 del PP, 33 de Vox y uno de UPN, al que se podría sumar otro de Coalición Canaria y llegar a 172, aunque según ha confirmado la diputada por esta formación no apoyaría un gobierno con Vox, pero tampoco con Sumar.

PP y PSOE: dos aspirantes a formar Gobierno

Tras bajar de 11 a 10 escaños por la circunscripción madrileña, Sánchez ya no conseguiría la mayoría absoluta requerida para salir presidente en una primera votación de investidura, pero sí podría lograr una mayoría simple en una segunda votación, para lo que necesitaría el apoyo de, al menos, uno o dos diputados del partido de Carles Puigdemont.

A pesar de este cambio, los socialistas consideran que la pérdida de ese escaño "no modifica la situación para formar mayorías" y que la situación "sigue siendo la misma", a pesar de que ahora Junts tiene la llave del futuro Gobierno España. "Junts tendrá que decidir si une sus fuerzas a PP y Vox, y abre la puerta a un gobierno de la derecha con la ultraderecha o se une al resto de fuerzas políticas para evitarlo", han trasladado.

En cambio, con el nuevo escaño por el que entraría a la Cámara Baja Carlos García Adanero, los 'populares' aspiran a que su candidato alcance 172 votos a favor de su investidura, escenario ante el cual insisten que Sánchez solo podría sumar más que Feijóo si obtiene el apoyo de ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Junts "sin excepción".

Ahora bien, de cara a una posible negociación entre el PP y Junts, los 'populares' han manifestado estar dispuestos a hablar "con todas y cada una de las formaciones políticas siempre que estén dentro del marco de la Constitución Española". No obstante, el PP "no se va a apoyar en Bildu absolutamente para nada", ha advertido el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán.

Potenciales socios para Sánchez

Así las cosas, el PSOE buscará añadir a los votos seguros de Sumar (31), los de ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5), BNG (1) y Junts (7) para buscar su apoyo, y las cosas no van a ser, como es de esperar, un camino de rosas. Desde Moncloa señalan que las negociaciones no comenzarán hasta la segunda quincena de agosto, aunque algunos socios aseguran que ya ha habido contactos.

El grupo con mayor número de escaños que apoyaría una investidura de Sánchez sería Sumar. De hecho, su líder, Yolanda Díaz, ha asegurado que el PP no tiene ninguna posibilidad de gobernar debido a que, a su juicio, "el liderazgo de Feijóo se está extinguiendo" tras ser "derrotado democráticamente" el 23J. Sobre Junts, ha manifestado que se verán "las posibilidades de encuentro que existen".

ERC, por su parte, admite estar manteniendo ya "conversaciones" con la formación de Puigdemont en las que hay "voluntad de entendimiento" para buscar una estrategia común entre la derecha y la izquierda catalana ante una eventual investidura de Sánchez, según ha señalado la portavoz de ERC, Raquel Sans. Asimismo, ERC consultará a sus bases, a través de una votación, la postura final de los diputados republicanos ante una investidura de Sánchez.

En cuanto a Junts, Puigdemont ha apelado este sábado al voto positivo de su partido para facilitar la investidura de Sánchez ante el recuento provisional del voto exterior. Sin embargo, ante el poder que le otorga el recuento tras el voto CERA, el líder huido de la formación catalana ha impuesto sus condiciones. Solo contará con los votos de Junts en la eventual investidura si se alcanza un acuerdo sobre el "conflicto" catalán y no sobre su situación personal, y que la negociación se ha, ha argumentado el expresidente de la Generalitat de Cataluña.

"Si hace seis días el resultado electoral ya nos situó en el centro de la conversión, ahora la posición aún ha quedado más contrastada". Así, ha recalcado la necesidad de "negociar los términos en los que debe acordarse la resolución de un conflicto como el que existe entre Cataluña y España".

Y es que, como han adelantado desde la facción independentista, sus reclamos están claros: la amnistía y la autodeterminación o referéndum. Y es que Junts ya lo había advertido durante la noche electoral del 23J: "No investiremos a Sánchez a cambio de nada".

Pero los catalanes no son los únicos partidos con el que el PSOE debe negociar. PNV y EH Bildu también entran en la ecuación en un momento en el que cada formación se dirige a sus votantes asegurando que va a ser la voz de pueblo vasco en Madrid.

El PNV remarca haber "frenado en seco un gobierno involucionista" del PP y Vox, para lo que ahora los votos de sus cinco diputados son "determinantes". "La coherencia política y los resortes para influir están en manos del supuestamente en declive PNV, pese a quien pese", ha subrayado Andoni Ortuzar.

Para la formación jetzale las posiciones "están bastantes claras": en el caso de Feijóo, "si está Vox de por medio, no tiene nada que hacer". Pero también advierte al PSOE: PNV tiene un programa y unos planteamientos sobre Euskadi y que "eso es lo que se debe negociar" si Sánchez quiere contar con sus votos.

Bildu también ha dejado claro que "el pueblo vasco no quiere un Gobierno de PP y Vox", aunque ha advertido al jefe del Ejecutivo en funciones que tampoco se puede construir una "alternativa que dependa de los independentistas sin empezar a hablar del problema nacional".

Así, el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, no descarta que su partido vote 'sí' a la investidura de Sánchez. "Hemos sido claros en eso, no hemos sido equidistantes, no hemos dejado ningún tipo de espacio a la ambigüedad. Si se puede parar a la derecha reaccionaria, la vamos a parar", ha insistido.

Por último, el Bloque Nacionalista Gallego también ha anunciado su disposición de ofrecer su apoyo a una posible investidura de Sánchez, pero no sin antes atender a sus peticiones. Así lo ha trasladado la portavoz de BNG, Ana Pontón, quien ha asegurado que van ser "muy exigentes a la hora de reclamar aquello que Galicia necesita".

En este sentido, BNG considera que su escaño en el Congreso es "decisivo" y tendrá un "papel importante en la legislatura". Por ello, los independentistas remarcan que apostarán por un Gobierno "alternativo que amplíe derechos y libertades, pero también que cumpla con Galicia".

Potenciales socios para Feijóo

El PP cuenta con una lista de potenciales socios mucho menor que la del PSOE: Vox (33), UPN (1) y Coalición Canaria (1). Las expectativas sobre el 23J del Partido Popular no fueron las esperadas, por lo que necesitarán el apoyo de estar formaciones para formar Gobierno.

Los 137 escaños del PP y los 33 de Vox no son suficientes para que la investidura de Feijóo como presidente salga adelante. Es más, Vox ha perdido 19 asientos de la Cámara Baja respecto a la anterior legislatura, resultado que achaca a la llamada del PP al "voto útil". "La campaña del voto útil ha sido el voto más inútil", criticaba esta semana el secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

Si bien los de Santiago Abascal aseguran que no serán un "obstáculo" para una investidura de Feijóo, insisten en que el 'popular' podría intentar conseguir "apoyos suficientes" entre diputados de la bancada socialista, opción que el PP ya ha descartado.

Además, dentro del propio Partido Popular los diferentes sectores están pidiendo a Feijóo que concrete la estrategia de su relación con Vox, según informa El País. Por tanto, exigen definir si la formación va a distanciarse de la ultraderecha o si va restablecer puentes con Vox para negociar y llegar a acuerdos con el fin de crear un único espacio conservador en un futuro.

Unión del Pueblo Navarro también ha afirmado que apoyará una investidura del líder del PP. "Él sabrá con quién tiene que llegar o dejar de llegar a acuerdos", ha manifestado, no obstante, el presidente de UPN, Javier Esparza, en referencia a la posibilidad de que los 'populares' alcancen algún acuerdo con Vox.

"Todo lo que sea un Gobierno en el que no esté Bildu y no dependa de aquellos que quieren acabar con España nos parece algo positivo y el compromiso con el candidato Feijóo era público y lo mantenemos con total y absoluta naturalidad", ha subrayado al respecto.

Ahora bien, en todo este entramado una de las claves la podría llegar a tener Coalición Canaria. Aunque en el Ejecutivo autonómico gobierna con el PP, su única diputada por Madrid, Cristina Valido, ha sostenido que no apoyará ningún gobierno en el que estén Vox o Sumar.

De igual forma, ha reiterado que su voto "no será en ningún caso un cheque en blanco, sino que servirá para fortalecer a Canarias en el conjunto del Estado". "No nos plantearemos ningún apoyo que no contemple el compromiso del próximo Gobierno al fuero canario, al Estatuto de Autonomía y al Régimen Económico y Fiscal (REF), así como el cumplimiento de la agenda canaria".

En este sentido, CC se ha reivindicado como "imprescindible" para la investidura del próximo presidente del Gobierno. De hecho, el apoyo de la nacionalista canaria a Sánchez sería la única opción para que el candidato socialista no tuviera que recurrir a los votos de Junts, sino que le bastaría con su abstención.