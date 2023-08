"Maribel, te llamo para decirte que voy a ganar 50 kilos", el mejor momento de ¿Quién quiere ser millonario?

Era el año 2000 y el barcelonés Enrique Chicote se sentaba frente a Carlos Sobera para intentar responder a 15 preguntas de cultura general con las que podría optar a llevarse 50 millones de pesetas. Así fue uno de los momentos más memorables de ¿Quién quiere ser millonario?

"¿De qué fruta se obtiene la copra?", formuló Sobera en la última pregunta del concurso. Pese a estaba casi seguro de la respuesta, Chicote quiso confirmarlo y, para ello, usó el comodín del 50%. Entonces, quedaron posibles las opciones 'Cereza' y 'Coco'.

Ante esto, el concursante pidió al presentador el comodín de la llamada y telefoneó a su esposa, Maribel, quien pensaba que Enrique le pediría ayuda con alguna pregunta del programa. Sin embargo, tanto Maribel como Carlos Sobera se quedaron alucinados cuando Enrique cogió el teléfono.

"Llamo para decirte que voy a ganar 50 millones"



Se cumplen 22 años de este momentazo de la televisión#MapadeSonidos 🔊pic.twitter.com/YnfMEuSZW5 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) September 14, 2022

"Maribel, mira, te llamaba para decirte que me voy a llevar 50 kilos, ¿vale? Simplemente era eso, avisarte y decirte esto", dijo, con una sonrisa en la cara, el concursante. Por su parte, la mujer no salía de su asombro y expuso a su marido que le tenía que hacer una pregunta, a lo que este respondió: "No, es una llamada simplemente informativa. ¿Qué te parece? No ha terminado el programa, me quedaba el comodín de la llamada y lo empleo para decirte que voy a llegar con 50 kilos a casa. Todavía no he ganado, tengo que acertar la pregunta, pero me la sé".

Finalmente, Enrique Chicote se alzó con la victoria en ¿Quién quiere ser millonario? y, así, se convirtió en el único concursante en conseguir el premio máximo del programa. Asimismo, regresó al programa en el año 2020, esta vez frente a Juanra Bonet. En esta última ocasión, con menos suerte, se llevó 15.000 euros.