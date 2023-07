'S Club' vuelven a la música 20 años después recordando a Paul, su compañero fallecido

El regreso de uno de los grupos más míticos de los años 2000 se ha visto totalmente empañado por la inesperada muerte de Paul, uno de los integrantes más queridos de S Club 7.

Tan solo unos días después de anunciarse por todo lo alto el regreso de la banda al completo a los escenarios del Reino Unido, Paul Cattermole murió por causas naturales rompiendo miles de corazones y, por supuesto, los planes del grupo.

Comprometidos con sus fans y con más motivos que nunca para recordar a su compañero y a todo lo que el grupo representó para muchos, los miembros de S Club han decidido seguir adelante con sus compromisos profesionales convirtiendo su gira de regreso en un multitudinario homenaje a Paul.

¿Tendrán sus fans ganas de fiesta? Siendo el grupo un sinónimo de fiesta y felicidad no tengo muy claro que este nuevo concepto encaje bien en un regreso de este tipo.

'S Club' ya no son 7... Hannah tampoco estará en la gira

Con Hannah también fuera del grupo, que decidió echarse atrás tras el fallecimiento de quien fuese su expareja, los S Club 7 han pasado a tener solo 5 componentes y se han cambiado el nombre a S Club.

20 años después de la publicación de su última canción, han regresado al estudio de grabación para regalar a sus fans These Are The Days, una versión de la canción de One United (otro intento de grupo prefabricado al estilo S Club 7).

Sin ser demasiado lacrimógeno y mostrando grandes recuerdos de momentos inolvidables, el videoclip de esta nueva canción es un homenaje perfecto para lo que S Club 7 significó para muchos.