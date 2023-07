Tu horóscopo diario: sábado 29 de julio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 29 de julio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Este día será muy benéfico para ti, tanto el Sol como la Luna te enviarán sus mejores influjos y no solo te ayudará a disfrutar de un día afortunado y feliz, al menos en general, sino que también vas a gozar de una gran paz interior. Muy bueno para que tomes cualquier tipo de iniciativas, más aún si piensas hacer un viaje.

Tauro

Hoy puedes tener un día difícil desde el punto de vista emocional, las cosas no van a salir como te gustaría e incluso es posible que te lleves algún desengaño. Sin embargo, ahora tienes la protección del mejor de los planetas, el gigante Júpiter, y si tienes que enfrentarte a un desengaño es porque esa persona no te conviene.

Géminis

Siempre tienes que enfrentarte a una gran inestabilidad interior y tiendes a afrontar varias cosas al mismo tiempo. Hoy vas a tener muy acusada esa tendencia a dispersarte. Por un lado, tendrás grandes deseos de viajar, moverte, hacer cosas; y, sin embargo, otra parte de ti deseará y buscará la tranquilidad y descanso.

Cáncer

Vas a tener un día de éxito y realizaciones, entre otras cosas porque hoy te encontrarás muy motivado. Desplegarás una gran actividad y tendrás muchas ganas de hacer cosas, pero a diferencia de un día de trabajo, desearás hacer cosas que te gusten y te hagan sentirte mejor. Pero si tuvieras que trabajar también te irá bien.

Leo

Estás atravesando un momento muy afortunado y además el día de hoy lo va a ser más todavía gracias a las influencias del Sol y la Luna, ambos en armonía. Pero sobre todo hoy tendrás un momento ideal para hacer cosas diferentes y salirte de tu rutina habitual. Puede ser un día bastante feliz, déjate llevar por los impulsos.

Virgo

Hoy las influencias de los planetas te van a favorecer, sobre todo la de Júpiter, y te espera un día feliz y lleno de paz, uno de los pocos momentos en que te será posible relajarte y dejar de estar pendiente siempre de las cosas. Además, vas a tener una sorpresa muy agradable y merecida, aunque venga por la vía de la suerte.

Libra

Todo puede cambiar de un día para otro, ayer estabas hundido o derrotado y, sin embargo, hoy la suerte o la felicidad vuelven de nuevo a tu rincón. También es cierto que hoy tendrás un estado de ánimo mucho más positivo y verás las cosas con mayor optimismo, incluso aunque no te haya sucedido nada que lo justifique.

Escorpio

Influencias muy favorables del Sol, la Luna y otros planetas harán que hoy tengas un día bastante afortunado tanto para los asuntos mundanos o materiales, como también para los relacionados con tu vida íntima y familiar. También es cierto que hoy te sentirás mucho más positivo y optimista y eso influirá en lo que suceda.

Sagitario

Suerte en el amor y los asuntos del corazón en general. La Luna transitará por tu signo de forma armónica y te ayudará a que saques tu lado más positivo y atractivo. Es un momento ideal para conocer gente y hacer nuevas amistades, o incluso vivir un maravilloso romance. El destino te compensará de recientes desengaños.

Capricornio

Siempre eliges el camino más difícil, no lo puedes evitar, o la persona más problemática. Incluso cuando las cosas te salen bien, o eso es lo que parece, nunca falta un cierto componente de lucha o algún reto que hay que afrontar. De todos modos hoy te espera un día agradable, pero hay riesgo de discusiones de pareja.

Acuario

El Sol y la Luna en armonía, además de otras influencias, te van a llevar a poder disfrutar de un día tranquilo y constructivo, en el que todo saldrá como te gustaría o lo tienes planeado. Un día afortunado para tus asuntos familiares y sentimentales, pero también te saldrá muy bien en el caso de que tengas que trabajar.

Piscis

Hoy te asaltarán algunas preocupaciones relacionadas con el dinero y tus asuntos materiales. Incluso aunque tu economía esté bien y en apariencia no tengas nada que temer, sin embargo, no podrás dejar de sentirte inquieto o preocupado. Pero te convendría relajarte y olvidarte de esas cosas, no tienes nada que temer.