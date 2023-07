Solo tres bancos examinados por la Autoridad Bancaria no cumplirían las exigencias de capital mínimo en un escenario adverso

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha indicado que únicamente tres entidades, ninguna española, entre los 70 bancos europeos a los que ha examinado, incumplirían los requisitos mínimos de solvencia bajo el escenario adverso planteado en las pruebas y se verían forzados a levantar capital.

"Bajo el escenario adverso, todos los bancos excepto tres cumplen el TSCR (requisito de capital total del PRES)", señala la Autoridad, sin identificar a estas tres entidades.

No obstante, la EBA apunta que, de los tres bancos, dos tienen un déficit menor de TSCR, mientras que la entidad con un déficit mayor cumple con el TSCR bajo el escenario adverso cuando se aplica la NIIF 17, es decir, la norma contable actual para actividades de seguros que entró en vigor el 1 de enero 2023.

Asimismo, la EBA señala que, en cuanto a los requisitos del índice de apalancamiento, cuatro bancos no cumplen con el TSLRR (la ratio de apalancamiento total del PRES) en el escenario adverso", aunque apunta que para tres de ellos la diferencia es pequeña, mientras que cumplen con el TSCR basado en el riesgo.

Por otro lado, el análisis de la EBA advierte de que un total de 37 bancos examinados correrían el riesgo de ver limitadas las distribuciones de dividendos al incumplir en 2025 el requisito MDA (importe máximo distribuible).

Esto significa que cuando el ratio CET1 transitorio cae por debajo del requisito OCR, se estaría incumpliendo el MDA y puede llevar a pedir a los bancos que reduzcan sus distribuciones.

¿Qué concluye el BCE?

En cuanto al examen al que el Banco Central Europeo (BCE) ha sometido a 98 entidades, incluyendo 57 examinadas por la EBA y 41 de menor tamaño, todos los bancos retienen suficiente capital bajo el escenario base para cubrir sus requerimientos de capital, mientras que, bajo el escenario adverso, 53 bancos estarían sujetos a restricciones en el pago de dividendos en al menos un año del horizonte de proyección (51 bancos en el último año), ya que incumplirían el umbral MDA (importe máximo distribuible) basado en riesgo.

En este sentido, el banco central apunta que esto tiene un efecto positivo en los coeficientes de capital de las entidades, ya que las distribuciones reducidas impulsan la base de capital disponible, lo que lleva a un menor agotamiento durante el horizonte de la prueba de estrés en general.

Aparte de eso, solo nueve bancos, ninguno de ellos español, tendrían dificultades para cumplir con sus requisitos totales de capital SREP y/o requisitos de coeficiente de apalancamiento en el escenario adverso, entre los que se incluye las tres entidades señaladas en la prueba liderada por la EBA.

"Se necesitarían 8.100 millones de euros adicionales, en conjunto para los bancos afectados, para restaurar los niveles de capital en línea con los requisitos de capital respectivos en el escenario específico considerado", explica el BCE.

No osbtante, la institución subraya que, dada la naturaleza de la prueba de estrés, que no es un ejercicio de "aprobar o fallar", los déficits de capital identificados no darán lugar, sin embargo, a acciones de recapitalización inmediatas y, en cambio, los resultados a nivel de banco informarán el proceso de evaluación y revisión supervisora (SREP) para cada institución.