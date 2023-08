Abraham Mateo, el artista que revirtió el acoso para convertirse en una estrella internacional

El nombre de Abraham Mateo ha estado presente en la industria musical española desde hace una década, pero no siempre ha respondido al mismo tipo de artista. Y es que la evolución del joven gaditano le ha posicionado actualmente como una de las estrellas masculinas nacionales del pop.

Pese a su corta edad, Mateo, cantante y productor, puede presumir de haber publicado seis discos hasta el momento, y ha colaborado con artistas de la talla de Jennifer López, Luis Fonsi, Pitbull, 50 Cent y Manuel Turizo y Lali Esposito, entre muchos otros.

Pero si nos remontamos a los inicios de su carrera, es necesario hablar de cuando Abraham Mateo, con tan solo siete años, cantó por primera vez ante un público en un festival en Andalucía, con el que ganó dos años después el premio Revelación en el certamen nacional.

Sin embargo, la gente lo comenzó a conocer a los nueve años con su participación en Menuda noche, el programa del Canal Sur presentado por Juan y Medio. Así, el cantante mostró su talento y era un habitual del espacio.

Con diez años, grabó con la discográfica EMI Music Spain su primer álbum titulado Abraham Mateo, y en 2012, firmó con Sony Music Spain, sello con el cual ha publicado cinco álbumes de estudio: AM, Who I AM , Are You Ready?, A cámara lenta y Sigo a lo mío.

'Señorita', el gran éxito de Abraham Mateo

Así, el gaditano saltó a la fama nacional. Y lo hizo con 'Señorita', single conocido por todos que le valió el éxito a los 14 años. No obstante, su estilo pareció no gustar a todo el mundo, y tuvo que enfrentarse a miles de insultos por redes sociales.

Un efecto equivalente al que provocó Justin Bieber a nivel mundial, pues pese a su potencial y talento, le llovieron las críticas y las vejaciones tanto por Youtube, como en la conversación popular.

A día de hoy, Abraham Mateo denuncia mediáticamente cada vez que tiene la oportunidad aquella época en la que sufrió acoso por parte, incluso, de reconocidos youtubers, como es el caso del que fue su mayor retractor: Auron Play.

En contraposición, el gaditano también ha tenido siempre un club de fans muy férreo, el cual le ha acompañado la última década. Sus discos y éxitos le han valido múltiples certificaciones de oro y platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Entre sus temas más sonados de su pasado, destacan 'Loco enamorado', '¿Qué ha pasao'?' y 'Se acabó el amor'.

A la par que lanzaba sus discos, Abraham Mateo se ha recorrido gran parte de la geografía mundial en sus distintas giras. Entre sus conciertos destaca cuando fue telonero de One Direction en Perú, Chile y España, como parte de su gira Where We Are Tour 2014.

Sus éxitos le han valido una gran cantidad de nominaciones y galardones. Con 19 años, se convirtió en el artista masculino más joven en encabezar la lista Latin Airplay de Billboard con el tema Se acabó el amor, en el que colabora con Yandel y Jennifer Lopez.

Por otro lado, el gaditano ha grabado canciones para películas y series de animación y también ha desarrollado una faceta como actor de telefilmes y series de televisión en España y Portugal.

Gracias a reconducir su carrera poco a poco, Abraham Mateo ha dejado atrás mucho del odio que recibía y se ha ido abriendo a un público de masas. Para ello han ayudado éxitos como 'Quiero Decirte', en el que colabora con Ana Mena, o 'Clavaíto', donde canta y baila junto a Chanel.

Abraham Mateo, luchador de La Velada III de Ibai

Su cambio de posición en la industria musical ha llevado al cantante este 2023 a participar en La Velada del Año 3 de Ibai Llanos, un evento de boxeo donde mayoritariamente streamers se pelean en el ring.

Pese a solo tener dos semanas de entrenamiento a causa de sustituir al streamer PapiGavi, Abraham Mateo le ganó a Ampeter, quien llevaba preparándose durante cuatro meses. Una victoria que para él también simbolizó haberse impuesto a todo aquel mundo de las redes sociales que le criticó largo y tendido.