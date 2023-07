Así es Jaime Caravaca, el exanimador del público de 'La Resistencia' que anunció su despido por redes sociales

En las dos últimas temporadas de La Resistencia, Sergio Bezos ha sido el encargado del pre show del programa, entreteniendo al público del teatro con sus chistes antes de que comience el espectáculo.

Además, durante la emisión, el monologuista está en el patio de butacas junto a la persona que se sienta en la famosa piscina de bolas del programa e interviene cuando Broncano le reclama.

No obstante, la labor que ha realizado el cómico durante los dos últimos años antes la realizaba otro humorista, Jaime Caravaca, que estuvo desde los inicios del espacio de Broncano en Movistar Plus+ hasta junio de 2020, cuando fue despedido del programa.

El murciano anunció su marcha del formato a través su cuenta de Instagram con un vídeo en el que se mostró crítico con la decisión que habían tomado los responsables de La Resistencia.

"Adiós, resistentes. Dejarse la piel a diario por algo cada día no siempre es suficiente. He sido despedido de La Resistencia, cuatro años de subidón que ahora deben convertirse en cosas positivas, con paciencia y con cariño. Ha sido un honor", escribió el cómico.

"Esta semana he sido despedido, o me han echado, o ya no cuentan con mis servicios en La Resistencia... Parece ser que el programa va a tomar otra línea en la que no encaja mi trabajo", comentó en el vídeo. "Es el momento de iniciar otros caminos y seguir adelante. Hay lugares donde no puedes crecer más y hay que tomar otras vías", añadió.

En su publicación aprovechó mostrar su agradecimiento a todos los que lo habían acompañado y apoyado durante sus temporadas trabajando en el programa.

También dio las gracias lso invitados que había conocido en esos años, a sus compañeros y a las casi 100.000 personas que le han visto en el teatro Arlequín, grababa el espacio de Movistar Plus+ sus primeras temporadas.

Apoyo de sus compañeros

Entre los comentarios que tuvo vídeo, hubo algunos muy destacados como el de su compañera en el programa, la actriz Ingrid García-Jonsson, que escribió: "Tu talento no tiene techo compañero".

Otro presentador muy conocido, Roberto Leal, señaló que "te auguro algo gigante por venir". El cómico respondió: "Solo me han largado del programa, pero llevo 18 años en esto. Es el momento de iniciar otros caminos".

Uno de los proyectos que anunció en redes sociales fue la gira con otro de los miembros más destacados de La Resistencia, Grison, el especialista en beatbox y músico.

Sigue en el mundo de la comedia

En la actualidad, Caravaca sigue trabajando en el mundo del humor, los monólogos y la comedia en el Murcia Comedy Club, llenando las salas y divirtiendo al público que acude a verle.