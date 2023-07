Atresmedia ya trabaja en la cuarta temporada de 'Drag Race España'

Drag Race España tendrá una cuarta temporada en Atresplayer. El concurso de talentos de la plataforma de Atresmedia está a punto de cerrar los últimos flecos para que una nueva edición sea posible, según ha sabido en exclusiva 20minutos.es.

El programa, producido por Atresmedia Televisión y World of Wonder en colaboración con Buendía Estudio tendrá una cuarta temporada que se emitirá después de Drag Race España: All Stars, que ya está grabada y a la espera de emisión en Atresplayer, por lo que la cuarta entrega llegaría ya en 2024.

Según ha podido saber 20minutos.es, Atresmedia valora muy positivamente el formato, presentado por Supremme de Luxe, en el que varias drags compiten en pruebas artísiticas, musicales, de costura, baile o interpretación. El grupo audiovisual se muestra contento con el formato "por cómo funciona y lo que significa" para ellos.

La tercera edición de Drag Race España ha sido la que más éxito ha cosechado en Atresplayer hasta el momento, tanto en número de reproducciones como en repercusión internacional, lo que habría cimentado esta renovación.

La relación de Atresplayer con Drag Race es más que buena, pues España es el segundo país del mundo donde se ha hecho la versión All Stars (con los mejores concursantes de otras ediciones), siendo la primera franquicia fuera de EE UU que la produce.

Además, los próximos meses, muchas de las reinas que formaron parte de Drag Race España 3 se van de gira por España en el espectáculo musical Gran Hotel de las Reinas.

Con 15 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, RuPaul’s Drag Race, la versión original, es un fenómeno que va más allá de la televisión y ha sido adaptado con éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Francia, Italia, Australia o Bélgica. Arrasa en audiencia y en redes sociales allá por donde pasa.

El formato original cuenta con más de 150 millones de visualizaciones en YouTube y tiene más de 3,5 millones de seguidores en Instagram. Drag Race ya tiene 26 premios Emmy en su estantería, entre otros galardones. Además de haber premiado en varias ocasiones a su presentador, RuPaul, el formato ha logrado ser premiado en la principal categoría de Mejor Programa Reality y de Competición en dos ocasiones.