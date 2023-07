Mantener la llama en el amor es una las cosas más complicadas en una relación de pareja y, por ello, muchos acaban separándose y tomando caminos diferentes. Sin embargo, un psicólogo estadounidense ha dado las claves para conseguir un amor verdadero y duradero.

Pasión, intimidad y compromiso son las tres pautas fundamentales que debe tener una relación amorosa según este gurú del amor. Sin embargo, este viernes, El programa del verano ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos si tienen este tipo de relaciones.

Así, tras hablar con varias personas, el matinal ha dado con una joven que ha destacado que ella no tuvo estos pilares en su anterior relación y, además, ante la cámara, ha recalcado, entre risas: "Espero que esto no lo esté viendo mi ex".

Pero si algo ha generado las risas de los colaboradores del matinal ha sido la respuesta de una mujer que ha señalado: "Yo, con más de 50 años... Ni intimidad ni pasión. Compromiso sí, porque tenemos una hipoteca y dos hijos".

Asimismo, El programa del verano ha contactado con la psicóloga española Silvia Sanz, a quien Joaquín Prat ha preguntado: "Entiendo que la intimidad va más allá de poner el pestillo en casa cuando quieres tener un momento especial", a lo que la experta ha afirmado.

Finalmente, el presentador ha cuestionado cómo se puede mantener la pasión con los años, a lo que Sanz ha explicado que "hay que cuidar la pareja como si fuera el primer día y buscar momentos para estar juntos, sobre todo cuando se tienen hijos".