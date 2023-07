Cristinini responde a las críticas por su papel en el 'Grand Prix': "Todavía hay gente a la que no le gustan los 'streamers' en la tele"

Cristinini ha sido una de las grandes protagonistas del regreso del Grand Prix este pasado lunes, tras 19 años sin emitirse. La streamer ha sido la encargada de hacer de comentarista desde su propia cabina en plató y no ha gustado del todo a algunos espectadores.

Durante esta semana ha habido un debate en redes sociales en el que la mitad del público no le gustaba su actuación ni su papel y la otra mitad la defendía y la aplaudía por su talento en su posición.

Como las grabaciones siguen adelante, Cristinini no ha hecho directo en su canal hasta este pasado jueves, donde ha dado su propia opinión del debate.

La streamer ha comentado que no ha querido hablar hasta ahora porque se hubiera "multiplicado" la polémica. "No había necesidad de responder", ha declarado además, ya que ella está muy orgullosa de su trabajo.

"Estoy perfectamente", ha asegurado. "Estoy muy contenta del pedazo de estreno del programa, los datos han sido una locura", ha añadido después, revelando que el equipo se ha sorprendido con la acogida.

Sobre las críticas por su papel de streamer y cáster en el programa, ha vuelto a defenderlo. "Todos sabíamos que era una apuesta arriesgada", ha confesado: "Todavía hay mucha gente a la que no le gustan los streamers en la tele".

"Había muchos haters míos que me criticaron a mí, pero la mayoría era personas que no les había gustado el formato", ha continuado: "Yo no lo entendí como gente que criticara mi trabajo, se hubiera dicho lo mismo de otra persona. La gente no estaba preparada para este cambio que antes hacía Ramón".

"Esta vez la productora quería una persona que estuviera narrando todo el rato", ha aclarado, señalando que era idea del programa desde el principio: "Yo hice para lo que me contrataron".

"Nadie en el equipo se lo ha tomado personal", ha explicado. Ella está contenta y Ramón García, también, que le ha agradecido por su ayuda. "Estoy tranquilo con que estés aquí, porque sé que estás al mando y puedo centrarme en lo siguiente", ha recordado que le dijo el presentador.

"Se me hinchó el pecho", ha concluido, zanjando la polémica y deseando que el público poco a poco se acostumbre a la mezcla de "televisión e internet" que va a ser el futuro: "He abierto camino".