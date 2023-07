Los vecinos de Trillo, hartos de las acusaciones de racismo de Chema de Isidro: "Él viene un día, deja a los chicos y se va"

La guerra se ha trasladado a Trillo, un pueblo de Guadalajara donde el chef Chema de Isidro puso un restaurante con el objetivo de ayudar a personas en riesgo de exclusión social. Sin embargo, el cocinero ha denunciado que se ha encontrado el establecimiento destrozado.

El chef, en diversos medios de comunicación, ha culpado a los vecinos de Trillo, a quien ha tachado de racistas y clasistas, pues la mayoría de los trabajadores con los que cuenta son extranjeros.

Sin embargo, este viernes, Espejo Público se ha trasladado al municipio de castellanomanchego para hablar y conocer la opinión de los habitantes de Trillo, quienes han destacado que las acusaciones de racismo les parecen "indignantes".

"Es muy bonito decir 'pertenezco a una ONG', pero él no puede venir un día, soltar a los chicos, decirles cuatro cosas e irse. Un barco necesita un capitán, lo que pasa es que estos chicos van solos, no saben cómo manejarse. Las mesas están sucias, las barras llenas de vasos, de platos... Todo no vale, aunque sea una ONG, la gente necesita sus cuidados", han denunciado los vecinos.

"Esto es una campaña de marketing porque él se maneja muy bien en las redes sociales y en la televisión. Él habla de que la facturación ha bajado un 40%, por lo que antes el negocio iba bien y el pueblo lo apoyó. ¿Qué ha pasado entonces?", han recalcado los habitantes de Trillo.

De la misma manera, el matinal de Antena 3 ha podido contactar con Jorge Peña, alcalde de Trillo: "Hay una indignación total por parte de los vecinos del pueblo y del Ayuntamiento porque estas declaraciones que se han hecho sin ningún argumento y sin ninguna prueba de que nuestro pueblo es racista... Nos están tachando en todos los medios de pueblo racista, cuando al ser un pueblo de la España vaciada tenemos gente de todas las nacionalidades y los acogemos con los brazos abiertos como toda la vida se ha hecho", ha señalado Peña.

"Todo empezó muy bien, estábamos muy contentos. Al principio, los chavales unos sabían más, otros menos, pero todo el mundo entendía que tenían que aprender y había que darles un tiempo", ha explicado el alcalde que, además, también ha comentado cuándo comenzó el miedo entre los vecinos: "A raíz de un problema que tuvieron una noche en la casa en la que se alojan los camareros, un apuñalamiento. El miedo es libre, cada uno puede tener miedo de una cosa".