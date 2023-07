Joaquín Prat interrumpe a una reportera para aportar su opinión sobre los extraterrestres: "Las fuentes oficiales no quieren que lo veáis"

Las declaraciones de un exoficial de inteligencia de Estados Unidos acerca de la posible existencia de extraterrestres ha generado una gran polémica en todo el mundo. El exoficial ha destacado que se han recuperado "restos biológicos no humanos", lo que podría suponer la llegada de estas criaturas a nuestro planeta.

Este viernes, El programa del verano ha comentado los documentos analizados y desclasificados por el Pentágono, pero Joaquín Prat ha decidido interrumpir a su compañera para aportar su opinión al respecto.

"No os estáis tomando en serio esta cuestión. Hay cuentas en redes sociales que son espectaculares y evidencian la existencia de vida extraterrestre", ha destacado el presentador del matinal que, además, ha agregado que el programa solo estaba mostrando la información aportada por las cuentas oficiales: "Claro, son las oficiales las que no quieren que veáis, porque son las que existen".

"Con la de problemas que tenemos en la Tierra... Me suspenden el programa", ha bromeado Prat para, después, sentenciar: "Respeto vuestras reservas por vuestro puro razonamiento. Es una cuestión de creencia. No me tires de la lengua, prefiero decir lo que pienso".