La tristeza de Rosalía durante un encuentro con los fans en París: "Se nota que está destrozada"

La ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro ha resuelto las dudas de los que no entendían algunos comportamientos que la cantante había mostrado en las últimas semanas, y así se comprueba en un nuevo vídeo que ha comenzado a circular en las redes sociales, y en el que la artista aparece fotografiándose con sus fans con el semblante muy serio.

"Rosalía con fans en París, se nota que está destrozada", reza uno de los tuits que contienen las imágenes, en las que la catalana aparece posando con los fans que la esperaban a su salida del hotel en el que se alojaba. Enfundada con un vestido de color azul, y con unas gafas de sol que ocultaban un rostro aparentemente cansado, la cantante se hizo fotos sin apenas sonreír.

Las imágenes pertenecen a la última parada que la cantante hizo en la gira de Motomami, que arrancó el pasado año y le permitió recorrer el mundo. "Ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar", explicaba Rosalía sobre el final del tour, una frase que hacía presagiar que algo no iba del todo bien.

Rosalía con fans en París, se nota que está destrozada pic.twitter.com/XFRoxTyLPl — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) July 25, 2023

"Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar". Con estas palabras ha anunciado la cantante este jueves que, tal y como avanzaba People, su relación con el artista puertorriqueño estaba rota.

"Unos meses atrás, Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", dijo el cantante este miércoles.

"Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", zanjó.