Isabel Márquez, la madre de Chabeli Navarro: "A mi hija por respirar se le piden pruebas, y hay que pedirle pruebas a todo el mundo"

Continúa el enfrentamiento de versiones entre Chabeli Navarro y Bertín Osborne sobre el tipo de relación y el presunto embarazo que surgió de ella. Para conocer un testimonio externo, Y ahora Sonsoles ha contado en su plató con Isabel Márquez, la madre de la andaluza.

La mujer ha defendido a su hija: "Estoy nerviosa por todo lo que se está diciendo a mi hija, que es mentira". Por esta misma línea, ha detallado: "En esa época vivía conmigo, y desgraciadamente, y de esto se va a enterar ahora, las madres solemos cotillear un poco y escuchaba algo".

"A mi hija por respirar se le piden pruebas, y hay que pedirle pruebas a todo el mundo, que somos todos iguales", ha expresado. Por esta misma línea, ha expresado que sufre mucho por lo que está viendo en televisión.

A la hora de ser preguntada por el embarazo, Isabel Márquez se ha roto en lágrimas. "No recuerdo qué le dije, pero fue otro palo más", ha manifestado.

"La escuchaba llorar por las noches", ha contado, emocionada. "Ya después me enteré de que se lo había dicho, y ya vino todo de lo que se está hablando", ha relatado.

La madre de Chabeli Navarro se ha mostrado muy vulnerable: "No estuve a la altura como madre, porque yo también estaba mal". "No me contó lo del aborto porque veía cómo estaba yo y no me quería dar más disgustos", ha expresado Isabel.

Isabel Márquez ha negado que hubiera una llamada tras la interrupción del embarazo, y ha expresado lo que más le dolió del comunicado de Osborne: "Dice que no la volvió a ver más, y no sabía si estaba embarazada o ya no. Qué crudeza".

La madre de Chabeli ha dejado de dar detalles en un punto de la historia. "Ahora mismo no puedo hablar, pero cuando salga lo que tenga que salir vendré desinteresadamente a hablar", ha insistido la invitada.

La andaluza ha hablado del estado actual de su hija: "Ella intenta aparentar que está bien, pero esto es doloroso. No se puede utilizar a las personas". "Dejemos que ella tome sus propias decisiones, que no la acobarden más", ha reivindicado Isabel Márquez.