¿Cómo sentirte de vacaciones (sin estarlo)?

Una de las grandes incógnitas del verano es cómo lograr esa sensación de estar de vacaciones, incluso cuando no es posible viajar. Cuando el trabajo se relaja, los horarios se vuelven más flexibles y las actividades al aire libre se multiplican, las ciudades parecen transformarse, dejando espacio a nuevos visitantes itinerantes. Ya sea que hayas disfrutado tus vacaciones o aún cuentes los días en el calendario para desconectar de la rutina, aquí te presentamos algunas ideas de ocio y bienestar para sobrevivir al mes de agosto en Barcelona y lograr esa sensación de estar en modo vacaciones. ¡Disfruta de la ciudad desde otra perspectiva e intensidad sin tener que hacer las maletas!

La terraza del Little Bar. Cedida

Un cóctel en las alturas

¿Qué mejor manera de disfrutar del buen tiempo y sentirte de vacaciones que saborear un delicioso cóctel en las alturas, mientras contemplas vistas panorámicas de la ciudad? En agosto, Barcelona ofrece una experiencia única en los 'rooftop' de los hoteles más exclusivos, que se convierten en auténticos paraísos urbanos. Aquí, el sol se despide lentamente, pintando el cielo con tonos de acuarela, mientras las luces de la ciudad crean un mosaico nocturno sin igual.

La oferta de 'rooftops' en Barcelona es amplia y se adapta a todos los bolsillos, así que hay opciones para cada preferencia y estilo. Si buscas un lugar clásico para disfrutar de las vistas del casco antiguo, la terraza del Kimpton Vividora es la elección perfecta. Este lujoso hotel de diseño vibra al ritmo del barrio gótico, y su terraza te cautivará con su encanto.

Para los amantes del tardeo, el 'rooftop' del Hoxton es una opción fantástica. Durante los fines de semana, se llena de animación, música, cócteles y tapas, creando un ambiente animado y festivo. Además, cuenta con una refrescante piscina donde puedes darte un remojón y disfrutar al máximo del ambiente veraniego.

Y si estás buscando algo nuevo y diferente, no puedes perderte la terraza Little Bar, una de las últimas novedades en la ciudad condal. Esta encantadora terraza pertenece al restaurante del mismo nombre, situado en el hotel Casa Lit Barcelona by Ona. Aquí, encontrarás un espacio chill out perfecto para contemplar el atardecer de Barcelona mientras te relajas y disfrutas de buenos momentos.

Un cóctel de Santa Garota. Cedida

Los encantos gastronómicos de las playas cercanas a Barcelona

Más allá de disfrutar del baño y el sol, las playas que rodean Barcelona ofrecen una experiencia culinaria fresca y desenfadada que conquista todos los paladares. Los chiringuitos han dado un giro hacia la sofisticación, deleitando los sentidos con platos frescos, sabores mediterráneos con toques tropicales y música al aire libre. Estos oasis, situados a escasos metros del agua, te transportarán a una escapada costera sin tener que salir de la ciudad.

En Castelldefels, el lugar de moda es Santa Garota, el 'place to be' de la costa barcelonesa. Su extensa carta ofrece sabores internacionales y un 'street food' playero de calidad, mientras que sus cócteles te aseguran el buen rollo en un ambiente cercano y animado. Este lugar invita a disfrutar de la buena comida y la diversión junto al mar.

Por otro lado, para quienes buscan una experiencia más exclusiva, Punta Roca se postula como la opción ideal. Este chiringuito gourmet ubicado en Cala Ginesta te transportará a un rincón de Bali, manteniendo la excelencia de los platos de cocina mediterránea. Además, las puestas de sol en este rincón del Garraf son espléndidas, creando un ambiente mágico y romántico.

El chiringuito premium Punta Roca en Cala Ginesta. Cedida

Experiencia de cinco estrellas en primera línea de mar

Si buscas un capricho, no dudes en reservar una noche en uno de los prestigiosos hoteles de playa. Sumérgete en un mundo de lujo y comodidad, donde los servicios están pensados para sorprenderte y hacerte sentir como un VIP durante tus días libres. Lo mejor de todo es que este lujo es relativamente accesible, permitiéndote disfrutar de una experiencia única sin salir de tu ciudad.

Entre la amplia oferta de hoteles, destaca Le Méridien Ra Hotel & Spa en la Costa Daurada. Ubicado en un antiguo sanatorio en El Vendrell, este resort de lujo te ofrece un entorno idílico para explorar y desconectar frente al Mediterráneo.

El hotel cuenta con una serie de servicios exclusivos que te sorprenderán gratamente. Por ejemplo, podrás deleitarte con un restaurante frente a la playa que sirve platos elaborados con ingredientes locales frescos, así como disfrutar de la cocina informal del Beach Club. Para los amantes del vino, el hotel cuenta con un espacio especial dedicado a esta exquisita bebida. Además, si buscas relajarte y cuidarte, podrás acceder a un espacio wellness con 55 cabinas de tratamientos y una terraza solárium, donde el bienestar y la tranquilidad están garantizados.

Terraza solárium de Le Méridien Ra Hotel & Spa. Cedida

Relájate en un spa urbano

Después de intensas jornadas, ¿necesitas un descanso absoluto sin alejarte de la ciudad? Los spas urbanos son la solución perfecta para recargar energías y liberarte del estrés cotidiano. Sumérgete en un mundo de tranquilidad y bienestar, donde masajes relajantes, tratamientos de belleza y sesiones revitalizantes te dejarán como nuevo. Disfruta de zonas de agua con hidromasaje, sauna, jacuzzi o baños de vapor, y olvídate de las preocupaciones mientras te mimas.

En Barcelona, uno de los centros más solicitados es Serena Spa. Entre sus experiencias únicas y exclusivas destaca un Spa familiar o la experiencia 'afterwork' que combina un relajante masaje con un cóctel en una de las terrazas de los hoteles colaboradores, ofreciendo un instante de relax y placer inigualable.

Por otro lado, Alura Beauty es otro destacado centro de bienestar y cuidado personal. Aquí, encontrarás una amplia variedad de tratamientos y servicios en un mismo espacio. Desde manicuras y pedicuras hasta estética facial y corporal, este santuario te invita a cuidarte y realzar tu belleza en un ambiente acogedor y profesional.

Selena Spa. Cedida

El estilo perfecto sin salir de la ciudad

Si buscas darle un toque veraniego a tu armario o añadir una prenda especial y única a tu colección, agosto es el mes ideal para visitar las tiendas de ropa exclusiva y los espacios de diseñadores autóctonos. En esta época del año, estos lugares ofrecen aún mejores descuentos de temporada, lo que te permitirá lucir prendas de calidad que destacan y te harán sentir como si estuvieras de vacaciones, sin necesidad de viajar.

Una de las tiendas más cosmopolitas de Barcelona es Vasquiat Room, el espacio físico de la plataforma de moda de lujo fundada por Blanca Miró y Rafa Blanc. Esta boutique para amantes de la moda ofrece piezas de diseñadores emergentes, marcas de lujo alternativas y una selección de prendas especiales con personalidad propia. Pero lo mejor de todo es su formato de 'pop-up store'. Muchas de las prendas, accesorios y complementos entran en la tienda, recorren el espacio de 60m2 durante unos días y luego salen físicamente al finalizar el recorrido. Esto significa que el catálogo se renueva semanalmente, y nunca sabes qué tesoros podrías encontrar cada vez que visites el lugar.