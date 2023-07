César Muñoz se estrena en solitario en 'Así es la vida' a causa del nuevo programa de Sandra Barneda: "Me ha dejado por otro"

Este jueves, César Muñoz ha aparecido solo en Así es la vida sin la compañía de Sandra Barneda. El copresentador ha conectado con su compañera en el ensayo general de La última noche, el nuevo programa del prime time de los viernes en Telecinco.

"Hoy me siento un poco Rosalía y Shakira... Me han dejado", ha introducido el andaluz. "Sandra no está, creo que se ha ido con otro", ha bromeado.

"Solo te dejo por alguien que va a tener una última noche conmigo", ha señalado en la conexión con el nuevo programa. Se trata de Pablo González Batista, quien se ha unido a la broma: "Soy la persona con la que Sandra va a pasar la noche del viernes, si no te importa".

"Me siento como el niño de Solo en casa voy a dar vueltas por el plató", ha dicho Muñoz, en clave de humor. No obstante, ha reconocido que echa de menos a la presentadora.

Con este nuevo espacio de entrevistas y de espectáculo, Telecinco busca sustituir el Deluxe en las noches de los viernes. "Va a ser el cielo y el infierno para los invitados", ha descrito Barneda.