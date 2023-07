La España real

La digestión no es fácil. Todos los intentos esta semana de asimilar lo acontecido en la noche del 23-J chocan con la aritmética endiablada que dejó la jornada electoral. Ni a Núñez Feijóo le salen las cuentas tras el portazo del PNV ni a Sánchez le encaja el completar las suyas si lo que Junts exige es la amnistía o el referéndum de autodeterminación. Eso ya les han dicho que es imposible, ni siquiera la cintura del candidato socialista da para cruzar las líneas rojas de la Constitución. Puigdemont decidirá lo que le convenga a él no a Cataluña y nadie tiene claro cuál es el margen real de negociación.

A pesar del optimismo del presidente en funciones, nada permite descartar una repetición electoral a final de año y, si eso ocurriera, tampoco se sabe qué podría cambiar y qué no sobre los resultados actuales y quiénes saldrían beneficiados o perjudicados

El candidato del PP habría de hacer una campaña distinta a la que le llevó a lograr una victoria notable pero insuficiente a pesar de absorber el voto de Ciudadanos y tener enfrente a un rival que suponía muy desgastado tras unos años de Gobierno en un contexto adverso por la pandemia y la guerra de Ucrania. Aquellos mensajes duros que le alejaron del centro político en el que el líder de los populares pretendía reinar, además de retraer el pretendido trasvase de votos del PSOE al PP, reactivaron al electorado de izquierdas hasta el punto de elevar el porcentaje de apoyo obtenido por los socialistas con respecto a las elecciones del 2019. Tras invocar el PP la derogación del sanchismo, cómo pedirle ahora a Sánchez el apoyo a la lista más votada para que derogue su propia gestión.

Aunque el chasco sobre expectativas ha debilitado a Feijóo, lo previsible en otros comicios es que Vox se hundiera aún más en favor del voto útil al PP ante la evidencia de que fue la ultraderecha la que impidió sacar a Sánchez de la Moncloa. De no haber concurrido Vox a estas elecciones, a lo que tiene legitimo derecho, los efectos de la ley D´Hondt habrían permitido a buen seguro al PP alcanzar la mayoría absoluta. La perspectiva además de un gobierno del PP con Abascal en la Moncloa no solo espantó a muchos votantes de centro, sino que despertó a quienes dormitaban a la izquierda. Sánchez mostró una vez mas su astucia cuando convocó las elecciones para que los pactos del PP con Vox en ayuntamientos y autonomías coincidieran con la precampaña de las generales.

Toda la crítica que hubo de encajar el PSOE por los acuerdos con nacionalistas e independentistas queda ahora fuera de plano ante unos resultados que le certifican como el único partido capaz de articular una mayoría parlamentaria para gobernar el país. Quienes inventaron aquello de "España o Sánchez" no aciertan a entender que los socialistas también son España como lo son los comunistas, los nacionalistas e incluso hasta los independentistas que no quieren ser españoles. Se puede estar en desacuerdo y rechazar sus postulados hasta la saciedad, pero tratar de ignorarlos como si no existieran es negar la realidad política de un país. Que el PP no tenga con quién pactar para acceder al gobierno es algo sobre lo que deberían reflexionar.

Todos y cada uno de los escaños obtenidos en unas elecciones están dotados de la misma legitimidad democrática, nos guste o no el pelaje de sus ideas. Esto vale tanto para el menos tratable de los diputados de ultraderecha como para el más rudo de la ultraizquierda. Es la forma de convivencia que nos hemos dado y quien no acepte esa diversidad compleja siempre correrá el riesgo de estrellarse con la España real.