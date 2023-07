Arkano anuncia que ha roto con su novia, la deportista Alazne Aurrekoetxea: "Ahora que ya ha pasado lo puedo decir"

Parece que no está siendo un buen mes de julio para el amor. Rosalía y Rauw Alejandro han terminado su relación; los rumores apuntan a que Inés Arrimadas y su marido, Xavier Cima, también; y ahora Arkano ha anunciado que ha roto con Alazne Aurrekoetxea.

Fue a finales de septiembre cuando salió a la luz esta pareja después de que la deportista profesional de 26 años confesara en Instagram su amor por el rapero alicantino de 29 años.

"Te quiero mucho", escribió en euskera en una publicación en la que aparecían juntando sus lenguas. Desde entonces, han sido varias las veces que se han mostrado juntos en sus redes, donde el último post que compartieron fue a comienzos de junio en TikTok.

Sin embargo, esta relación se ha terminado, tal y como ha confirmado el propio artista. "Ahora que ya ha pasado esto lo puedo decir: mi relación de pareja se acabó hace unos días. No tengo la mente donde debería, pero aun así me he dejado la piel. Gracias por el apoyo", escribió en Twitter.

Nacida en Sopela (País Vasco), Alazne Aurrekoetxea es una amante del deporte, que es su pasión y profesión, pues es surfista profesional. De hecho, en 2019 se convirtió en subcampeona del mundo por equipos con la selección española de paddle surf, y en agosto de 2022 también consiguió la plata en la competición individual europea.

Ya en esta competición de verano Arkano le dio la enhorabuena y se deshizo en halagos, por lo que, aunque no lo hicieron oficial públicamente hasta otoño de 2022, llevaban tiempo juntos.