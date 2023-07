La FP se decanta cada vez más por la privada: "Se está vulnerando el derecho a la educación y a que haya suficientes plazas públicas"

La tendencia es clara y va en dos direcciones: por un lado, de crecimiento exponencial en la oferta de los centros privados de Formación Profesional (FP); por otro, de estancamiento o incluso descenso de las plazas vacantes para estudiar en centros públicos. El número de estudiantes matriculados en FP ha crecido, en general, un 28,7% desde 2018. Pero, desglosando por titularidad, la pública ha crecido 6,9 puntos en el Grado Medio y 20,5 en el Superior; mientras que en el caso de los centros privados lo han hecho en 23,3 y 61,9, respectivamente. Una diferencia que juega a favor de la matrícula privada con una brecha de en torno al 30%.

"Se está vulnerando el derecho a la educación, que es constitucional, y el derecho a que haya suficientes plazas públicas, que está contemplado en la LOMLOE", denuncia a 20minutos Rodrigo Plaza, responsable de FP de la Federación de Enseñanza de CC OO. En uno de sus últimos estudios, ¿Es suficiente la financiación de la FP?, el sindicato detecta un aumento de las matrículas en el ámbito privado que, subrayan, demuestra la necesidad de destinar los recursos suficientes para "poder crecer al ritmo de la privada".

Plaza asegura que esta tendencia no es algo de este último año: "Lo llevamos viendo en la última década y con los datos de 2021-22 nos sorprendió que baja la matrícula en la pública y que no para de subir la oferta privada", asevera. La pública, explica, programa y oferta plazas "manteniendo un equilibrio entre las titulaciones que los alumnos quieren y las titulaciones que teóricamente necesitan las empresas".

Sin embargo, la privada ofrece "demanda con sobreoferta" lo que —subraya— "provoca que miles de personas se queden sin la plaza pública que quieren cursar en primera opción", y acaban optando por la segunda o la tercera opción, por una que no desean, o pagando un centro privado. "La privada tiene las ventajas de que pueden cursar la titulación que quieren, que antes de verano ya saben que van a tener plaza, frente a un sistema de preinscripción en la pública que en algunas comunidades como Cataluña es un desastre y no te garantiza nada", explica el miembro de CC OO.

Según detalla Plaza, el argumento de las administraciones para justificar esa "infraoferta" es que no pueden ofrecer miles de plazas para —por ejemplo— algún módulo relacionado con la sanidad, si luego no hay trabajo en ese sector, o no hay suficientes hospitales para hacer prácticas. "En cambio, las mismas administraciones que dicen esto luego autorizan la apertura de centros privados de las mismas titulaciones de las que no han querido aumentar las plazas en la pública", denuncia.

Garantizar un mínimo de oferta pública

Los datos recopilados por CC OO corresponden al curso del año pasado, antes de entrar en vigor la nueva ley de FP que aspira a fortalecer esta vía educativa y hacerla más atractiva para atajar el desempleo juvenil. Pero Plaza incide en que entonces sí que se habían recibido ya los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE), "y ya se estaban inyectando millones de euros a las comunidades autónomas para la creación de nuevas plazas de FP". Las 200.000 nuevas plazas que se tendrían que haber creado, añade, no han sido "ni mucho menos públicas".

Una tendencia que, a juicio del sindicato, se va a mantener e incluso acentuar en algunas comunidades autónomas, como Cataluña, que es la que tiene más alumnado matriculado. "Este curso han congelado el crecimiento de la oferta pública de los cursos de primero, alegando que todavía quedan plazas vacantes en titulaciones con buena salida laboral. Pero claro, tú dile a un chaval de 16 años que se vaya a hacer soldadura porque sobran miles de plazas, cuando quiere hacer enfermería, por ejemplo", afirma Plaza.

En CC OO asumen que no es viable ofrecer cada una de las 60 titulaciones que hay de Grado medio en España, pero defienden ofertar, al menos, alguna relacionada con cada familia. "Y, a parte de las plazas, el problema que hay también es que cuando hay 100 personas que quieren acceder a 10 vacantes, va por nota, por expediente académico. Los que peor nota tienen suelen ser los que más problemas económicos arrastran, y son posibles repetidores de la ESO. Estos son los que se quedan fuera, los que no se pueden pagar tampoco un centro privado, y los que acaban empezando una FP de otro módulo que no les interesa, acaban abandonando, y entran en el circuito del abandono educativo".

Ante este panorama, el sindicato exige aumentar la oferta pública. "Y lo que quede sin cubrir, pues destinar al profesorado excedente a otras tareas y servicios de FP, como la acreditación, orientación, programas y proyectos internacionales y nacionales…", defiende Plaza. El responsable de FP del sindicato considera también esencial "repensar" el Grado Medio, tanto en lo que respecta el acceso como en su propia estructura. "No puede ser que haya 60 titulaciones. Quizás sería mejor hacer menos por sectores profesionales, más genéricas, y luego hacer la especialización en el Grado Superior. Hay también un programa piloto de Bachillerato más Grado Medio, una especie de 3x2 que abre un abanico de posibilidades muy grande y es una manera de darle prestigio a la FP", defiende.