Free Form Style, moda española e inclusiva: "Se tiende a ignorar las necesidades de las personas con discapacidad"

Como tantas otras ideas pioneras de negocio, la de estas dos mujeres, naturales de Barcelona, surgió de una experiencia personal. El hermano de Carolina Asensio sufrió un ictus que le causó una discapacidad física del 80%. "A los dos años nos dimos cuenta de que siempre vestía con chándal. Me puse a buscar otras opciones, pero no encontraba nada en el mercado", cuenta. Fue entonces cuando Carolina contactó con su prima, Marina Vergés, quien ya se dedicaba a la industria de la moda y, juntas, "buscamos un pantalón, le quitamos los bolsillos y la cremallera, le pusimos velcro, abrimos también una camiseta... todo para que pudiera vestirse más fácil y estuviera más cómodo. El día que se lo puso se encontró muy guapo y vimos que realmente podíamos hacer algo más".

Ante la inexistencia de marcas de ropa adaptada a personas con discapacidad, en 2019, las primas decidieron crear Free Form Style con el objetivo de "cambiar la vida, de alguna forma, a muchas más personas, a la hora de vestirse". "Los primeros modelos con los que hicimos fotos lo primero que nos dijeron fue 'Menos mal que sale una empresa que piensa en nosotros y no que seamos nosotros quienes tengamos que adaptarnos a lo que hay en el mercado", explica Marina.

Hasta ese momento, eran pocas las marcas de ropa en el mercado que contaran con prendas adaptadas a personas con discapacidad. A nivel internacional, en 2020, Tommy Hilfiger lanzó una colección. Hace apenas un año, era Zalando quien decidía abrirse a este nicho de mercado. "En Inglaterra, Estados Unidos o Australia hay más marcas, nos llevan años de ventaja, pero normalmente la moda tiende a ignorar totalmente las necesidades de las personas con discapacidad", señala Marina.

Sin embargo, en España, Free Form Style fue la marca pionera en diseñar ropa inclusiva a la moda. Este tipo de prendas, adaptadas y cómodas, ya se vendían en el país, pero existía una diferencia: "La ropa de las marcas que había hasta entonces era ropa para personas de la tercera edad, prendas muy feas. Nosotras creemos que tener una discapacidad no significa no poder ir a la moda, por lo que nos fijamos en las tendencias, desde colores hasta elementos como gomas o bolsillos cargo, para realizar nuestras prendas", explica Carolina.

Los pantalones, sus productos estrella

Marina, conocida estilista y especialista en periodismo de moda, se encarga de la atención a los clientes y los medios, mientras que Carolina lleva la parte empresarial. Junto a ellas, trabaja un equipo de personas que van desde patronistas hasta diseñadores y costureras. Todas sus prendas están diseñadas por ellas mismas o en colaboración con diseñadores profesionales y siempre buscan adaptarse a las necesidades de cada persona: "Todos nuestros pantalones llevan el nombre de la persona que nos los ha pedido porque, como pensamos que lo que pase a uno puede pasar a miles, los dejamos. También hacemos mucho por orden, nos piden prendas en otros tejidos, colores…".

Usamos mucho velcro, imanes, cremalleras... Se trata solo de cambiar pequeños detalles para que se adapte a todo el mundo

En Free Form Style cuentan con más de una veintena de prendas, aunque sus productos estrella son los pantalones. "Uno de los más vendidos es el que tiene cremalleras a los dos lados porque sirve tanto para una persona que se tiene que vestir sola en la cama, como para aquellas con una prótesis o para cualquiera, aunque no tenga una discapacidad, porque la cremallera es simplemente un accesorio", cuenta Marina. "Yo misma los uso", añade Carolina. También cuentan con pantalones con goma en la cintura, más altos por detrás para que no se bajen al estar sentado o sin costuras en la parte trasera para evitar úlceras, además de modelos para personas que llevan pañal: "Es un denim que lleva unos velcros abajo para abrirlo. Nos lo pidió un cliente y lo hicimos".

Modelo de pantalón con cremalleras CEDIDA

Por otro lado, han creado una sobrecamisa que funciona como babero disimulado con ‘botones’ con imanes que se cierran sin tener que usar las manos para encajarlos. "Dignifica mucho más a la persona que un babero al uso", comenta Carolina. También diseñan, entre otras prendas, faldas pantalón, americanas, sudaderas, abrigos con una abertura por detrás, capas para "evitar tener que poner mangas que dificultan la movilidad" o camisetas más largas por detrás que por delante, totalmente abiertas por un lado, que se cierran con botones de presión.

Todas estas prendas están fabricadas con materiales naturales, por un lado, como apuesta por la sostenibilidad y, por otro, debido a que, explican, "estas personas tienen la piel más sensible por la falta de movilidad". No obstante, aunque su potencial cliente son personas con silla de ruedas o prótesis, sus prendas son prácticas para otras discapacidades, incluida la intelectual: "Usamos mucho velcro, imanes, cremalleras... Se trata solo de cambiar pequeños detalles para que se adapte a todo el mundo".

Mejorar la autonomía y la autoestima

Tras un parón por la pandemia, "cuando empezaba a despegar la marca", Carolina y Marina lograron crear una cartera de clientes fieles, también sin discapacidad: "Nosotras partimos de la inclusividad, yo llevo pantalones de Free Form Style porque el hecho de que, en vez de una cremallera, sea un velcro, no me importa. Cualquiera puede llevar nuestra ropa. Es incluir a todo el mundo, no como las marcas convencionales, que excluyen a mucha gente".

Los precios de sus prendas son, en algunos casos, superiores a los de una prenda convencional, algo que Carolina justifica en el alto coste de producir con materiales sostenibles o estar fabricadas en España, entre otras razones: "Debemos empezar a mentalizarnos de que el fast fashion está haciendo mucho daño al planeta. La gente que cose nuestras prendas trabaja en condiciones dignas. Es decir, dignificamos a las personas desde la confección hasta la venta. Además, tampoco hacemos 1.000 prendas, sino menos".

Hicimos historia, fue el primer desfile con modelos con discapacidad en una semana de la moda española y de los primeros en Europa

Con el objetivo de hacer la moda accesible a las personas con discapacidad, Marina explica que, poder disponer de estas prendas, hace que estas personas "mejoren su autonomía y, en consecuencia, suba su autoestima". "Hay que normalizar que todas las personas con discapacidad puedan vestirse realmente como todo el mundo", señala.

Llevar la moda inclusiva a las pasarelas

Además de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad a través de sus prendas, Carolina y Marina dieron un paso más este año y llevaron la discapacidad por primera vez en España a una semana de la moda. El pasado mes de mayo, participaron en la 080 BARCELONA FASHION con 16 modelos con diferentes discapacidades, desde personas con acondroplasia, hasta personas en silla de ruedas o con prótesis. Entre ellos estaba la atleta paralímpica Desiré Vila o la nadadora Sarai Gascón.

Marina Vergés y Carolina Asensio CEDIDA

Hasta el momento, solo habían podido participar en desfiles a baja escala, pero este proyecto salía de todos sus esquemas. "Hicimos historia, fue el primer desfile en una semana de la moda española y de los primeros en Europa con modelos con discapacidad, fue fantástico", cuenta Carolina. La propuesta surgió desde la propia marca, quien se puso en la búsqueda de modelos con discapacidad, algo que, alaban, "muchas agencias están empezando a tener porque son personas que quieren demostrar que son capaces de hacer todo lo que hace cualquier otra persona".

Todos los diseños fueron creados en colaboración con el diseñador Manuel Bolaño y, debido al gran interés suscitado, estarán a la venta en su web en los próximos meses. Además, las fundadoras de la marca están abiertas a repetir la experiencia en otras pasarelas. "Si surge otra oportunidad, encantadas. Nos escriben de Nueva York, Londres, París...", cuentan.

Marina Vergés y Carolina Asensio junto al diseñador Manuel Bolaño CEDIDA

Vender en tienda física e internacionalizar la marca

A lo largo de los últimos años han comenzado a proliferar las marcas de ropa inclusiva, cuentan las fundadoras de Free Form Style, algo que, lejos de asustarlas, les alegra: "Nos gustaría que hubiera más marcas que apostaran por este tipo de prendas para transmitir normalidad. Todo el mundo conoce a alguien con una discapacidad, son el 12% de la población, no estamos hablando de una minoría muy minoritaria".

Vender sus productos online les ha dado la oportunidad de traspasar fronteras y llegar a lugares como Alemania y Reino Unido, aunque en un futuro esperan "colaborar con alguna marca o tener un córner en alguna tienda de moda" para que, todo aquel que quiera, pueda adquirir sus prendas de forma física. "Buscamos también internacionalizar un poco más la marca y ser lo suficientemente reconocidas para que toda persona a la que podamos ayudar en su día a día pueda tener acceso a nuestras prendas", concluye Carolina.