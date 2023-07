Cuánto me quedaría de pensión con 29 años cotizados

Una de las principales dudas entre aquellas personas que están próximas a su jubilación es el tiempo de cotización exigido por la Seguridad Social para poder cobrar el importe íntegro de esta prestación contributiva. En este sentido, uno de los requisitos principales para acceder a la pensión de jubilación es haber cotizado, como mínimo, durante un periodo de 15 años a lo largo de la vida profesional.

En caso contrario, se podrá acceder a una pensión no contributiva, una posibilidad si no se alcanza del tiempo de cotización. Por otro lado, la edad ordinaria para jubilarse en 2023, ya que aumenta de forma gradual hasta 2027, es de 65 años para las personas que hayan cotizado, al menos, 37 años y nueve meses. Si no se alcanza este tiempo, podrán acceder al 100% de la pensión quienes hayan cumplido 66 años y cuatro meses.

Calcula la pensión con este simulador

Pero, ¿qué sucede si has cotizado únicamente 29 años? En este caso, sí existe derecho a cobrar la pensión contributiva, pero no se podrá alcanzar la pensión completa si no se alcanza la edad de jubilación establecida, esto es, 66 años y cuatro meses.

Por tanto, el importe de la pensión se calculará teniendo en cuenta la base reguladora, cuyo porcentaje se irá incrementando en función de los años cotizados. Con una cotización mínima de 15 años, se puede cobrar la cuantía correspondiente al 50% de la base reguladora. Después, por cada uno de los 49 primeros meses adicionales, se irá sumando un 0,21% en la base. Desde el mes 50 hasta el 209, se suma un 0,19%.

Para calcular qué pensión te correspondería según los años cotizados, en este caso 29, la Seguridad Social dispone de un simulador en su sede electrónica al que se puede acceder en este enlace.