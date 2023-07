De las altas expectativas al 'shock': Feijóo encara su primer bache con un PP tocado

En pleno ecuador de la campaña nacional, cuando el líder del PP ya no distinguía si estaba en Logroño o en Pamplona, pues había estado en ambos el mismo día, y en tantas ciudades en tan solo una semana, el PP creía rozar la absoluta. El 15 de julio, siete días antes de las elecciones generales, la dirección nacional fantaseaba con firmar los 168 escaños. La mayoría de encuestas le animaban. En Génova solo deambulaba una que les situaba en una victoria muy limitada. A esa no le daban crédito. En aquellos días, Alberto Núñez Feijóo ya era todo un fenómeno. Habían pasado pocas horas desde su triunfo en el cara a cara con el presidente Pedro Sánchez, cuando Feijóo transitaba sonriente, dicharachero con la prensa, exultante, por el andén de Atocha. Y le paraban constantemente para pedir fotografiarse con el hombre del momento, con el que nadie dudaba por aquel entonces que sería el próximo presidente del Gobierno.

Sirva de antesala el relato anterior para comprender el sentir de lo que se vendrían los siguientes días. El lunes siguiente, el día en que 20minutos publicaba su entrevista con el candidato popular y el último en que la ley electoral permitía publicar sondeos, el CIS pronosticó una ajustada victoria del PSOE. Se acabaría equivocando, pero quizá fue uno de los que más se acercaron al resultado. Para entonces, el PP salió a denunciar la falta de credibilidad del instituto estadístico. Claro que, lo que muchos no calcularon -ni Tezanos ni entonces el PP- fue el efecto movilizador de la última semana de campaña. En el PP hay quienes apuntan a que fueron las "ocurrencias" de Vox las que sacaron a los abstencionistas del 28-M de sus casas para evitar la entrada de Santiago Abascal en el Gobierno.

Pero eso no se percibió en aquel momento. En el sprint final de campaña, el PP manejaba altas expectativas. El ambiente de sus mítines hablaba solo. Los dirigentes se pegaban calcamonías de 'Yo sobreviví al 23-J' y repartían cremas solares para protegerse del 'sol-cialismo' con protección 'factor Feijóo'. En definitiva, se percibían "ganas de cambio", como repetía una y otra vez el líder popular en cada mitin. El gallego que había llegado a la capital en abril de 2022 se veía claramente en la Moncloa; en el peor de los casos con Vox. Feijóo ya tenía elegido a sus ministros y a su equipo más cercano. El PP que hacía un año y medio estaba en la UCI tras su peor crisis interna por la salida de Pablo Casado tocaba el cielo con las manos.

Así es como llegaron a la noche electoral. En Génova 13 creían tener el pescado vendido. El balcón estaba preparado, la gente comenzaba a llegar y la música... la música no sonaba. A diferencia de la noche electoral del 28-M en la que el PP salió claramente victorioso y la calle bailaba desde las 19.00 horas, la orden el 23-J era de no darle al play hasta conocer los resultados. En el interior del edificio, los dirigentes, a diferencia de las autonómicas y municipales, permanecieron en sus despachos y, de vez en cuando, visitaban la séptima planta, donde el líder seguía el escrutinio. No se dejaban ver por la sala de prensa que, pasadas las 23.00 horas, no salía de su asombro. Tampoco la dirección nacional, que se permitía llegar al 65% escrutado antes de perder los nervios. Sería por ahí, más o menos, cuando los resultados dieron una ventaja del PP sobre el PSOE. La tensión era más nítida que nunca. Ya era tarde para lograr la mayoría absoluta. Solo quedaba agarrarse a mantenerse como primera fuerza.

Con el casi 100% de los resultados escrutados, y después de escuchar al presidente socialista celebrar sus resultados -perdió, pero sus expectativas eran infinitamente más bajas-, la música comenzó a sonar en la calle Génova. Los populares no iban a permitir que el PSOE aparentara una victoria electoral que, de hecho, era suya. Así, la comitiva salió al balcón. Feijóo trató de esconder su shock. Esta vez no le ayudó siquiera su flema gallega. Algunos de sus dirigentes de más confianza, como Javier Maroto, Elías Bendodo o Carmen Fúnez saltaban alegres en el balcón. Pero llegó Isabel Díaz Ayuso y confirmó lo que era un sentir a voces. "No nos vamos a engañar; no estamos para fiestas", admitió la madrileña ya al día siguiente a las puertas del comité nacional del PP.

Cierre de filas pese al futuro incierto

Aún era pronto para analizar la amarga victoria. Lo único que quedó claro en la jornada de resaca electoral es que todo el PP cerró filas en torno a Feijóo. Al menos en público, ese fue el titular que dejaron y siguen dejando días después, tanto barones como otros dirigentes populares. Y no es para menos. Al fin y al cabo, Feijóo ha ganado las elecciones. También lo subrayó Ayuso, a quien la calle le reclamaba en la noche electoral mientras Feijóo agradecía los apoyos y a quien Esperanza Aguirre le reclamaba como sucesora del partido: "No puede ser que el jueves estemos dándole nuestro apoyo y aplaudiéndole y ahora tirándolo por un puente. No somos podemitas", replicó la madrileña, consciente del daño que hizo al partido la crisis con Pablo Casado.

Es este precisamente el precedente que el PP no está dispuesto a revivir. Al menos, no por ahora. Lo cierto es que fue Feijóo quien en febrero de 2022 sacó a los populares de la UCI. Entonces el PP era segunda fuerza parlamentaria, tenía poco poder territorial y, además, estaba huérfano de liderazgo. El barón gallego fue a reflotar al partido. Por eso, tras la amarga victoria, el PP está tocado, pero no hundido. "El shock inicial es que no sumamos. Pero tres días después, lo piensas y hemos ganado las elecciones. Vamos a dejar de flagelarnos", sugieren miembros del PP. "Tenemos la mala costumbre de no valorar los éxitos. Tengo todos los ánimos del mundo. El domingo esperábamos no tener dificultad. Somos exigentes pero porque nuestro electorado no perdona. Hay que afrontar la realidad es que somos el más votado y tenemos derecho a gobernar", concluyen quienes dicen no haber perdido el ánimo.

El líder del PP se toma unos días para descansar en casa. Se toma este tiempo para negociar posibles apoyos parlamentarios. "No está nada contento" y tiene aún la moral baja. Pero su núcleo duro confía en que su responsabilidad le hará aguantar aunque sea desde la oposición. Antes de ese escenario, Génova trabajará para lograr un 'Aznar en el 96'. Esto es gobernar por el mero hecho de ser la fuerza más votada, buscando apoyos, como logró el expresidente popular gracias al socialista Felipe González, a quien "no se le pasó por la cabeza unirse a independentistas". Los populares mantienen viva la esperanza, y fían su gobernabilidad a que Sánchez no logre los apoyos de Junts. Además, Feijóo se deja guiar por el juicio del rey Felipe VI, que será quien decida si está en condiciones o no de ir a la investidura. En caso de que así sea, Feijóo acudirá aunque sea atisbe fallida para no marcarse un Mariano Rajoy. Así están los ánimos a las puertas de la operación salida de agosto.