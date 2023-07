JPelirrojo vuelve a la música para dar su opinión sobre 'Barbie': "Yo quiero a mi lado una mujer que sea fuerte como yo"

JPelirrojo vuelve a ser tendencia en Twitter y, como siempre, no es por buenos motivos. El youtuber, coach y también músico ha decidido publicar un rap sobre el tema del momento: la película de Barbie.

No está claro si el madrileño ha acudido a ver el filme o no porque con su opinión, que siempre está mezclada con sus requisitos en una mujer, parece que no ha entendido el mensaje.

"No quiero a mi lado una Barbie", asegura: "Quiero una chica que sea fuerte como yo, que si vienen zombies, saque la escopeta y saber que siempre tengo la espalda cubierta".

jpelirrojo es el típico que saldría del cine y diría "ni barbie ni ken, igualdad"pic.twitter.com/8DpiK8I71l — Adrián Galindo (@galiindo13) July 26, 2023

Rimando, el influencer sigue haciendo una lista de todo lo que busca en una mujer. "Que esté a mi lado cuando gane y también cuando falle", pide: "Que dispare si me disparan".

Una actitud hacia la 'búsqueda del amor' que ya había sido previamente criticada en Twitter, pero que esta vez muchos simplemente han usado para burlarse de él.

"Parece que vive en una realidad paralela", ha comentado un internauta. "¿Aún no has visto Barbie, no?", le preguntaban en los comentarios. "Barbie ha hecho todo eso", le señalaba otra seguidora.

las que le gusta al jpelirrojo: https://t.co/qltaN6AtHc — corina (@cascaradenuezz) July 26, 2023

joder la canción de barbie de jpelirrojo es más pegadiza que la canción de barbie de dua lipa.. no se me quita de la cabeza — mariang (@compIutense) July 26, 2023

En Twitter, las bromas no han tardado en llegar, muchos bromeando que JPelirrojo está buscando una novia que trabaje de "sicaria", para poder estar 'a su nivel'.