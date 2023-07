La Barbie española visita 'Espejo Público': "Yo no soy famosa, esto han sido los periodistas. La fama es algo que luego pesa"

El estreno de la película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Reynolds, en el papel de Ken, ha generado un auténtico furor en todo el mundo. La fiebre por el rosa ha renacido con la llegada del largometraje de la famosa muñeca.

Así, son múltiples los estrenos que han tenido lugar en diferentes países y en los que, como norma, sus invitados debían llevar alguna prenda rosa, el color más característico de la muñeca creada por Ruth Handler.

En España, la pasada semana decenas de influencers, cantantes e, incluso, expolíticos como Cristina Cifuentes asistieron a la premiere de una de las películas más esperadas del año. Sin embargo, quien no fue invitada fue Sonia Rodríguez, conocida como la Barbie española.

Este jueves, Sonia ha visitado el plató de Espejo Público para comentar su indignación al no haber recibido una invitación para asistir al evento cuando, por el contrario, sí ha recibido cientos de peticiones de medios de comunicación para dar entrevistas tanto en radio como en televisión, aunque las ha rechazado.

La mujer, de 50 años, ha destacado que, aunque es consciente de que no todos los niños y niñas han jugado con la famosa muñeca, se trata de su juguete preferido pues, de pequeña, le permitía imaginar lo que quisiera y salir de los típicos bebés orientados a los papás y mamás.

Sin embargo, la psicóloga Lara Ferreiro se ha mostrado muy contraria a lo que ella entiende como los valores que defiende la clásica muñeca: "La Barbie es una cosificación a las mujeres que no hace ningún bien. Creo que no le deberíamos dar a las niñas ningún tipo de muñeca que no es la belleza real y muchas mujeres se quedan atascadas en la adolescencia y no evolucionan".

"Lo podemos ver, que es el síndrome de la Barbie o la Atelofobia. Desgraciadamente, las mujeres, con estos mensajes que la sociedad nos manda de que tenemos que ser perfectas, hay ese miedo a la imperfección. Pero debajo de ese síndrome de la Barbie puede haber una anorexia nerviosa, una inmadurez emocional, una depresión, una ansiedad e, incluso, un síndrome del impostor porque no te ves suficientemente guapa o inteligente", ha agregado la psicóloga.

Por su parte, Sonia Rodríguez ha apuntado: "Vivimos en un mundo muy hipócrita porque es verdad lo que dices, hay mucha gente que dice que es por culpa de Barbie, pero la cirugía estética está a la orden del día y, si no, tiran de filtros de Instagram".

Asimismo, Ferreiro ha cargado contra la invitada, que se ha quedado perpleja: "A mí me parece muy peligroso que tú estés orgullosa de ser la Barbie española, con todo lo que significa ese estereotipo para las mujeres que, precisamente, tenemos que luchar en contra de eso porque presenta una cosificación a la mujer".

Tras recalcar que no estaba nada de acuerdo con la percepción de la psicóloga, Sonia ha señalado: "Yo no voy de Barbie por la vida. Esto han sido los periodistas. Yo visto de rosa y me gusta la muñeca como a otras personas les puede gustar. Yo no digo que la gente se opere para parecerse a Barbie. La gente se opera para verse más guapa y ahora está el estereotipo Kim Kardashian y todas quieren mucho culo, mucho pecho... Ahí tenemos a Georgina, que a mí me parece impresionante".

"Tú has dicho que estás indignada porque no te hayan invitado al estreno y, por otro lado, estás encantada de que durante dos semanas te hayan llamado muchos medios de comunicación. Esto merece algún tipo de reflexión", ha destacado Ferreiro para, rápidamente, ser interrumpida por Sonia, que ha desmentido la información de la psicóloga: "Encantada, no. He dicho a todo el mundo que no", y ha agregado que no se considera una persona famosa ni quiere serlo: "La fama es un rollo, yo no soy famosa, para nada, pero cuando he salido en la tele me han parado en la calle para hacerse fotos conmigo... Es una cosa que luego pesa".