Selena Gomez felicita el cumpleaños a Francia Raísa, su donante de riñón, tras meses de enemistad

Era de sobra conocida que su amistad era una de las más longevas entre las celebrities norteamericanas. Y Francia Raísa no dudó en 2017, para ayudar a Selena Gomez, a donarle un riñón después de la enfermedad que sufrió la cantante, el lupus. Pero desde hace varios meses no solo no eran cercanas, sino que su relación estaba completamente rota. De ahí que haya sorprendido que Gomez haya decidido felicitar con un mensaje tan cariñoso a la actriz de Cómo conocí a tu padre.

La cantante de Wolves o Ice Cream, quien el fin de semana pasado soplaba 31 velas, ha utilizado su cuenta de Instagram para mandarle un mensaje a Raísa por su 35º cumpleaños e intentar así fumar la pipa de la paz con ella y enterrar el hacha de guerra, una enemistad de sobra conocida entre sus fans —en enero, por ejemplo, Raísa se negó a responder cualquier pregunta de los paparazzis sobre Gomez, evidenciando su distanciamiento—.

Selena ha publicado tres fotografías de ellas dos juntas hace varios años y ha escrito un "[Deseo] El más feliz de los cumpleaños para esta persona tan especial. No importa a dónde nos lleve la vida, te quiero" junto a un emoticono de corazón y mencionando a la intérprete, quien por ahora no ha contestado.

Hay que mencionar que, por un lado, es imposible que Francia no se haya enterado de la publicación, ya que Selena Gomez es la mujer con el mayor número de seguidores en Instagram, así como la propia actriz ha estado activa en sus redes sociales después de la publicación de la protagonista de Solo asesinatos en el edificio.

Da, por tanto, la sensación de que Selena Gomez quiere arreglar las cosas con quien fuera su mejor amiga, después de lo que muchos consideran un malentendido que cabreó a Raísa y que tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando Selena afirmó en una entrevista que la única persona cercana a ella en todo Hollywood era Taylor Swift.

Francia Raísa no se tomó nada bien esta respuesta, dado que ambas se conocen desde que eran estrellas infantiles y, obviamente, le había donado un riñón. Muchos entendieron que Gomez se refería a grandes estrellas a nivel mundial, algo que igualmente molestó a la actriz, al no considerarla como una celebrity.

Además, llegó a retuitear la entrevista con una única palabra: "Interesante...", así como dejó de seguir a Selena en todas las redes sociales y, aún a día de hoy, continúa sin ser una de las 426 millones de personas que siguen a Gomez en Instagram. Queda por saber si este nuevo acercamiento de Selena tiene alguna consecuencia y vuelven a retomarsu relación.