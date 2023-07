Actuaciones de pavimentación alterarán la movilidad en Barcelona en los próximos fines de semana

Esta semana, el Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado varias actuaciones de pavimentación de las calles de la ciudad, aprovechando las obras de verano y una menor movilidad viaria. Las intervenciones comportarán afectaciones del tráfico en varios tramos de la ciudad.

Las más importantes serán a los fines de semana del 29 y 30 de julio y el 5 y 6 de agosto (en el paseo de la Vall d'Hebrón), a los domingos 30 de julio y 6 de agosto (alrededor de la plaza Cinc d'Oros), del 29 y 30 de julio (en la calle Balmes), del 11 al 17 de agosto (en la Gran Via) y el 19 y 20 de agosto (en la calle de Isaac Newton). Este año se han programado un total de 9 pavimentaciones de envergadura que afectarán a 40.932 m² de suelo para mejorar la calidad del firme y la seguridad viaria.

Afectaciones en el paseo del Vall d'Hebrón

Desde este lunes y hasta el 6 de agosto se están haciendo tareas de pavimentación en el paseo del Vall d'Hebrón, entre la avenida Jordà y la calle de la Arquitectura. Las afectaciones viarias más importantes tendrán lugar este fin de semana, 29 y 30 de julio, y el siguiente, el 5 y 6 de agosto.

Este fin de semana, se harán trabajos en el costado montaña, dejando habilitado un carril en dirección Llobregat, excepto en momentos puntuales en que también se pueden producir cortes en las calles adyacentes (calle de la Arquitectura, calle de la Granja Vella, así como la ronda de Dalt y el vial de servicios del hospital Vall d'Hebrón). El domingo 30 se cortará el paseo de la Vall d'Hebrón a la altura del puente de Granja Vella, desviando la circulación por las calles de Granja Vella, Basses d'Horta y la avenida Jordà con reincorporación en el paseo del Vall d'Hebrón. Las líneas de bus sufrirán desvíos puntuales.

El siguiente fin de semana, del 5 y 6 de agosto, se trabajará en el costado mar, dejando habilitado un carril en dirección Besòs. El sábado 5 se cortarán ambos sentidos del puente de la avenida Jordà, con desvío en sentido bajada por el paseo del Vall d'Hebrón lado montaña (sentido Llobregat), rotonda de la calle de Arenys y paseo de la Vall d'Hebrón lado mar. La salida de la B-20 también quedará cortada y se recomienda salir por la número 4. El puente de la calle de la Granja Vella también quedará cortado cuando se estén haciendo trabajos, con desvío en el paseo de la Vall d'Hebrón. El domingo 6 se cortará el lateral mar del paseo de la Vall d'Hebrón con desvío por la calle de Coll Alentorn, la avenida Martí Codolar y la calle de la Granja Vella. Las líneas de bus sufrirán desvíos puntuales.

Plaza Cinc d'Oros

Entre el 27 de julio y el 7 de agosto se producirán cortes y cambios en la movilidad en la plaza del Cinc d'Oros en la confluencia entre la avenida Diagonal y el paseo de Gràcia, los 'jardinet's de Salvador Espriu y la calle de Còrsega. Las afectaciones más importantes se producirán los domingos 30 de julio y 6 de agosto. El domingo 30 de julio las obras afectarán a la circulación del tronco central y lateral mar de la avenida Diagonal en sentido Besòs y los dos sentidos de circulación del paseo de Gàacia. La circulación se desviará por la plaza.

En el cruce de la avenida Diagonal con la calle de Balmes, sentido Besòs, se cortará el acceso al lateral mar de la avenida Diagonal, dejando paso exclusivo para vecindario y servicios. El lateral mar, a la altura de Rambla Catalunya, quedará cortado excepto para vecindario y servicios. Pasará lo mismo al tramo del paseo de Gracia con calle de Rosselló, en sentido ascendente, hasta la plaza del Cinc d'Oros. La circulación se desviará por las calles de Rosselló, Roger de Llúria y Còrsega.

Además, el carril bici quedará cortado por el lado Llobregat y los ciclistas tendrán que bajar de la bicicleta e ir por la acera de peatones costado mar. Estas actuaciones también afectarán a las líneas de autobús que circulan por paseo de Gràcia y que se desviarán igual que el resto de vehículos. Estarán fuera de servicio las paradas del paseo de Gràcia con avenida Diagonal y de paseo de Gràcia con Rosselló.

El domingo 6 de agosto habrá cortes en la avenida Diagonal en dirección Llobregat y a los dos sentidos de circulación de los 'jardinets' de Salvador Espriu y el sentido Llobregat de la calle de Còrsega. La circulación se desviará por el lado mar de la plaza con un carril de circulación por sentido. Además, se producirá un corte completo de la calle de Còrsega a la altura de la calle de Pau Claris con desvío por las calles de Provença o Mallorca y Aribau. Ambas calzadas laterales de los Jardines de Salvador Espriu quedarán sin salida. Aun así, vecindario y servicios podrán salir en dirección Gran de Gràcia.

El carril bici en sentido Llobregat quedará cortado por el lado Besòs de la plaza del Cinc d'Oros y se tendrá que bajar de las bicicletas y desviarse por la acera. También se verá alterado el recorrido de las líneas de bus.

Calle de Balmes

Finalmente, el fin de semana del 29 y 30 de julio se llevará a cabo una actuación de pavimentación en la calle de Balmes, entre la plaza Joaquim Folguera y la Ronda del General Mitre. El día 29 se trabajará en el lado Llobregat, de forma que los vehículos pasarán por el lado Besòs, y el día 30 a la inversa.

En sentido subida, ambos carriles derechos tendrán que girar obligatoriamente hacia ronda del General Mitre. De bajada, a partir del cruce entre el paseo de Sant Gervasi y la calle de Balmes será de acceso exclusivo para vecindario y servicios. La circulación de la avenida del Tibidabo (sentido descendente) se desviará hacia el paseo de Sant Gervasi y la circulación del paseo de Sant Gervasi se desviará hacia la plaza de Alfons Comín.

El sábado 29 no se podrá girar a la izquierda en sentido bajada desde la calle de Balmes, mientras que el domingo estará cortado el giro en ambos sentidos. El sentido de la calle Bertran desde la ronda de General Mitre se invertirá y habrá alteraciones en el recorrido de las líneas de autobús.

Próximas pavimentaciones

También dentro del marco de las obras de verano, del 11 al 17 de agosto se realizará la pavimentación del carril bus de la Gran Via entre la calle de la Química y la calle de Sant Germà. Estos últimos trabajos se sumarán a los trabajos de construcción del carril bici que ya se están ejecutando en este ámbito, y a tareas de canalización, e implicarán una reducción importante de la capacidad viaria de esta vía. Por eso, durante este periodo se recomienda no acceder en la ciudad a través de la Gran Via.

Del 14 al 20 de agosto se llevará a cabo la pavimentación de la calle de Isaac Newton, con las afectaciones más considerables entre el 19 y el 20 de agosto.