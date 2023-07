Valeria Duque, la modelo a la que relacionan con Rauw Alejandro, asegura que todo es "falso": "Se está normalizando la maldad"

Terremoto en el mundo del corazón. A través de un comunicado oficial, Rauw Alejandro ha confirmado la ruptura con Rosalía y ha compartido algunos detalles sobre la decisión.

En el mensaje, emitido este miércoles a través de sus redes sociales, se refiere a la cantante como "Rosi" y asegura que no se puede echar la culpa a terceras personas. "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", asegura el artista. Eso sí, las redes creen que el artista miente y tumban su explicación con una serie de pruebas que dirían que su relación con la catalana no se rompió hace meses, como él asegura.

Sin embargo, desde que este martes la revista People sacara a la luz la noticia, rápidamente salió un tercer nombre -e incluso cuarto- en la historia: Valeria Duque, una modelo colombiana con la que se ha relacionado al puertorriqueño. Y es que los rumores apuntaban a una presunta infidelidad de Rauw Alejandro a Rosalía esta mujer de Medellín, que sería fan de él.

Rumores que ha zanjado la joven a través de un comunicado en sus redes en el que niega su relación con el puertorriqueño y señala de "falsas" las informaciones.

Valeria Duque niega su relación con Rauw Alejandro INSTAGRAM

Duque es una influencer que tenía 1,2 millones de seguidores en Instagram pero, actualmente, tras saltar su nombre a los medios, acumula 1,4 millones.

En su perfil se describe como una amante del fitness y creadora de contenido sobre lifestyle y viajes. Además, es periodista y concursante de realities en su país, como Desafío: Súper Humanos XV, donde participó en 2018. Y también empresaria, pues tiene su propia marca de suplementos alimenticios.

Una de sus grandes amigas es la también modelo e influencer Laura Sánchez (1,7 millones de seguidores), la cual también ha sido salpicada por estos rumores, pues se dice que podría haber sido la culpable de que saliese a la luz esta supuesta relación de Duque con Rauw Alejandro.