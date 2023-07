¿Rauw Alejandro miente?: las redes tumban su explicación de la ruptura con Rosalía

A través de un comunicado oficial, Rauw Alejandro ha confirmado la ruptura con Rosalía y ha compartido algunos detalles sobre la decisión. "Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi", ha dicho el puertorriqueño.

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin mas nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí", ha concluido su escrito.

Precisamente la segunda parte de su comunicado es lo que ha puesto en pie de guerra a muchos de los seguidores de la pareja, que ponen en duda el relato del artista.

Así, han recopilado 'pruebas' que pondrían en solfa los "meses" que aseguró Rauw llevaba de terminada su relación. Una de las primeras sería la publicación de su EP conjunto, RR, del cual se desprende Beso, la canción en la que anunciaron su compromiso.

Además, han recordado la visita de Rosalía asistió a El Hormiguero el 12 de junio, donde habló de su compromiso e incluso de boda con el cantante puertorriqueño, sin atisbarse la ruptura por ningún lado.

y claro algunos pensaréis que no querían causar revuelo y actuar como si siguieran juntos como si nada, pero entonces porque haría esto rosalía en un concierto de un festival del MES PASADO? pic.twitter.com/IxEpJpiuI1 — 🌚 (@ikerbeceiro) July 26, 2023

Para rematar, rescatan uno de los últimos conciertos de la catalana, donde se pronunció unas palabras que dejaron a muchos sorprendidos: "Te extraño. Baby, ojalá estuvieras aquí conmigo. Te amo". Esto, sumado a un vídeo que Rauw subió hace un mes imitando a su entonces chica, han generado dudas sobre la veracidad de la versión oficial de la ruptura.