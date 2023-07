Así es Gloria Serra, fugaz colaboradora de 'El Hormiguero' que comenzó en Informativos Telecinco

Una de las secciones más aplaudidas de El Hormiguero esta temporada ha sido la tertulia de actualidad con Rubén Amón, Juan del Val, Miguel Lago y María Dabán.

La sección se creó en septiembre de 2021 y, hasta el final de esta temporada en 2023, algunos de sus miembros han ido cambiando, manteniéndose únicamente Amón y Del Val.

En aquella primera tertulia también estaban en la mesa del programa, junto a Pablo Motos, el periodista y el escritor, otras dos colaboradoras, Lolita y Gloria Serra.

La primera en abandonar la sección fue la barcelonesa, a la que le fue imposible compaginar las grabaciones del programa de La Sexta Equipo de Investigación con sus apariciones en el espacio de Antena 3.

'Tertulia de actualidad' de 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Especialista en información

Serra se licenció en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y comenzó su carrera profesional en la radio, concretamente en la Cadena SER.

Tras su paso por en Televisión Española de Cataluña, se incorporó a Mediaset, donde fue subeditora y presentadora de la primera edición de Informativos Telecinco, y directora y presentadora del espacio La mirada crítica.

Gloria Serra, copresentadora de 'La Noria'. TELECINCO

En 2010, su fama aumentó de forma considerable cuando fichó por La Noria, el formato presentado por Jordi González, donde la periodista ejercía de narradora entre cada una de las secciones.

En 2011, Atresmedia decidió incorporarla a su plantilla y le ofreció presentar un programa, 3D. También estuvo al frente de 7 días, 7 noches, y, posteriormente, Equipo de investigación, donde continúa.

Gloria Serra, conductora de '3D'. Antena 3

En el veterano programa de La Sexta lleva más de una década, cautivando a los espectadores con su peculiar tono de voz narrando los reportajes: "Encontré ese tono de cuenta cuentos para adultos, entretenido, pero sin perder credibilidad", explica la presentadora.

Gloria Serra, en una promoción de 'Equipo de investigación'. Atresmedia

'Gamer' y amante de la cocina

Pocos se podrían imaginar que Gloria Serra, en sus ratos libres y antes de ser madre, era una gran aficionada a los videojuegos, concretamente al World of Warcraft.

"Jugar me relajaba muchísimo, buscaba algo que no fuera lo clásico y me permitiera salir de mí misma. Allí me convertía en una elfa", reconoce la barcelonesa.

La periodista y presentadora Gloria Serra, en 'Late Motiv' LATE MOTIV

Otra de sus aficiones es la cocina, sobre todo se ha especializado en hacer kimchi, un plato coreano hecho a base de preparación fermentada que tiene como ingrediente básico la col asiática.

"Ahora, cuando lo preparo, tengo que hacer 3 o 4 kilos porque todo mi entorno me pide. También tengo una colección de libros de cocina apabullante", señala la periodista.