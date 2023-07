El juez amplía el plazo para la instrucción del caso 'Deluxe' por las denuncias de los famosos que aparecieron en las filtraciones a 'Sálvame'

El caso Deluxe, el que investiga las filtraciones al programa Sálvame por parte de un policía nacional, está aún lejos de acabar su periodo de instrucción, pues el magistrado titular del juzgado número 4 de Madrid ha decidido ampliar nada menos que seis meses la instrucción del caso por la complejidad del mismo y las muchas acusaciones particulares que han presentado recursos y alegaciones.

El juez ha terminado ya la investigación del que oficialmente se conoce como Operación Luna y extraoficialmente como Operación Deluxe, después de que las pesquisas policiales llevaran a detectar las supuestas filtraciones de un policía que se hacían a personas del entorno del programa Sálvame (Telecinco) y de su productora, La Fábrica de la tele. El principal sospechoso de recibir las informaciones del policía, cosas como matrículas, direcciones o antecedentes o expedientes de famosos, es el paparazzi y periodista Gustavo González, investigado en la causa.

Pero no sólo, pues como investigados aparecen también los directores del programa, los dueños de la productora, algunos de los colaboradores e incluso varios redactores de Sálvame y Deluxe, unas imputaciones que fueron recurridas por La Fábrica de la tele, a la espera de que el juez tome una decisión sobre si retirarlas o no.

El juez, aunque no se ha pronunciado por escrito, ha considerado que no hay un delito de cohecho, esto es, no se han probado pagos del programa al policía, que sin embargo sí se enfrenta a un delito de revelación de secretos. La defensa de la causa alega sobre el resto de imputaciones que tanto el programa como sus trabajadores, colaboradores y demás implicados, ejercieron una labor periodística o amparada en el derecho a la información.

Mientras, el juez se ha decidido a ampliar el plazo en seis meses. Estando próxima a finalizar la prórroga de la instrucción acordada, el Ministerio Fiscal se ha presentado escrito solicitando una nueva, algo que recoge la ley como posible y a lo que el juez ha accedido.

"En el presente caso aunque la instrucción ha finalizado, habiendo solicitado algunas acusaciones particulares nuevas diligencias que han sido denegadas y pendiente aún algún recurso de apelación contra esa denegación, procede la última prorroga", explica el auto emitido por el juzgado.

"Acuerdo declarar la prórroga de esta causa a los efectos contemplados en el art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por plazo de 6 meses a contar desde el 28/07/23", dice el auto.

Entre esas acusaciones particulares figuran nombres de muchos famosos, que se consideran víctimas de las filtraciones, aunque no de las informaciones que se dieron en el programa, por las que ninguno de ellos denunció en su día.

Así, aparecen como acusación nombres como el de Aída Nízar, José Fernando Ortega Mohedano, Kiko Rivera e Irene Rosales, Isabel Pantoja, María Isabel Torres, José Antonio Matamoros, Andrés Pajares, José María Gil Silgado, Julián Muñoz y Maite Zaldívar, María Raposo, María José Galera, Maite Galdeano y Omar Montes, entre otras decenas de nombres del mundo del corazón.