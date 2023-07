Ángel deja claro sus gustos en 'First Dates': "Soy bisexual, pero tirando más a gay"

Dicen que la belleza cuesta, y si no que se lo digan a Ángel, uno de los comensales de este miércoles en First Dates y confesión personal que le hizo a su cita, Marc.

El murciano comentó en su presentación que "me dedico al mundo de la imagen, soy maquillador profesional, me gusta mucho la ropa y el mundo de la moda".

Carlos Sobera quiso saber algún detalle más del soltero, que le contó al presentador: "Me he acostado con tres o cuatro mujeres, pero de crío, con 16 o 17 años".

Ángel, en 'First Dates'. MEDIASET

"En la actualidad soy bisexual, pero tirando más a gay. Prefiero a un chico que sea guapo de cara y de cuerpo normal, a que esté buenísimo, pero que sea feo. El cuerpo se puede cambiar, la cara, no", explicó.

A continuación llegó Marc: "Tengo bastante sentido del humor, hago reír a la gente, soy simpático, alegre, romántico, cariñoso...", comentó el peluquero.

Marc le contó a Ángel que venía de Gandía, pero el murciano le preguntó: "¿Y eso dónde está? ¿A qué pertenece, a Alicante, a Valencia...?". El peluquero le explicó que era Comunidad Valenciana, sorprendido por la duda del comensal.

Ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco más durante la cena, momento que aprovechó Ángel para desvelarle un secreto de belleza a su pareja de la noche.

Ángel y Marc, en 'First Dates'. MEDIASET

"Soy una persona muy presumida, me hago limpieza de poros, voy al gimnasio y me depilo el culo... pero con crema, porque hacerlo con cera me provoca mucho daño", afirmó el murciano.

Y añadió que "lo poco que me sale me lo quito con crema, pero en las piernas sí que uso cera. La higiene me gusta muchísimo, me ducho dos veces al día, el desodorante lo saco a cada momento, el pelo me lo cuido, me lavo los dientes tres veces...".

Al final, Ángel reconoció que sí tendría una segunda cita con Marc: "Me ha parecido un zagal muy cariñoso y educado". El peluquero, por su parte, no quiso volver a quedar: "Me ha faltado la atracción física".