El rey emérito Juan Carlos I visita de nuevo Sanxenxo para estar presente en una de sus regatas. De nuevo, la llegada del monarca a España ha provocado mucha conversación en los medios.

José Apezarena, biógrafo de Felipe VI, ha abordado el tema de la familia. "Tiene la intención de no perjudicar a su hijo, pero es consciente de que sus visitas a España han provocado escándalos", ha expresado sobre el emérito.

De esta forma, ha abordado el tema de los nietos del monarca: Victoria Federica y Froilán, que podrían estar vetados de una reunión familiar a causa de cómo están enfocando sus respectivas vidas.

Aunque no ha confirmado ningún veto, Apezarena ha expuesto: "Una imagen de todos juntos no es positiva, porque la imagen de Froilán y Victoria Federica no es positiva".

"Hay demasiadas salas de fiesta por parte de Froilán, y una pelea callejera en la que él estaba presente", ha señalado el experto. Por esta misma línea, el biógrafo ha contado: "El emérito le ha dicho que se comporte, porque responde ante él".

"No están muy contentos con el comportamiento de los dos", ha expresado José Apezarena. "Respecto a Victoria Federica, su madre no está de acuerdo con la vida que quiere llevar como influencer", ha añadido.