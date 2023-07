Históricos del PSOE piden un pacto con el PP para que Puigdemont no sea el "árbitro de la política española"

En un club deportivo de Las Rozas (Madrid) se escuchaba este miércoles al histórico líder del PSOE Vasco, Nicolás Redondo Terreros, llamando al PP y a su propio partido a "ponerse de acuerdo" para evitar que la gobernabilidad dependa "de un fugado de la Justicia". Carles Puigdemont no puede convertirse "en el árbitro de la política española", ha señalado Redondo durante una rueda de prensa organizada por el colectivo 'Fernando de los Ríos', integrado por varios exdirigentes socialistas, a la que han asistido el exdiputado del PSOE Pedro Bofill y el catedrático Juan Antonio Díaz

El escenario que deja el 23-J pone difícil la gobernabilidad en España, que podría depender del apoyo de Junts a un Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez o bien de una repetición electoral. Pero este jueves Nicolás Redondo aprovechaba para poner sobre la mesa una tercera opción: "No hay democracia plena sólida que se respete si cualquier Gobierno se apoya en un grupo parlamentario dirigido desde un país extranjero [...] PP y PSOE tienen que ponerse de acuerdo, no solo para gobernar, sino para los grandes retos".

El histórico socialista, hijo del sindicalista y político Nicolás Redondo Urbieta, ha recordado que las formaciones del bipartidismo "ya tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo en el pasado" y ha abogado por "renunciar a los intereses más íntimos" de ambas formaciones en favor de los intereses de los españoles. Si, por el contrario, el PSOE toma el camino de sentarse a negociar con Junts, Redondo considera que se estará dando a la ciudadanía el mensaje de que "todo vale" y se llegaría a una suerte de "excepción ibérica".

Tampoco "habría justificación", a juicio del antiguo socialista, para una repetición electoral. Por eso Redondo ha llamado al PSOE a "meditar y reflexionar", a mirar "al futuro" y darse cuenta de "la complejidad de todo aquello que no sea pactar con el PP". "No sé porqué parece inaudito llegar a un acuerdo con el PP pero no que se acuerde con Otegi", ha reprochado el vasco sin dejar de felicitar a su partido por "vencer las expectativas con un magnífico resultado".

Finalmente, Redondo ha señalado que Pedro Sánchez sale "fortalecido" de esta cita electoral y por tanto tiene "una extraordinaria oportunidad de estar a la altura de lo que requiere España".