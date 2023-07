Rosa y Christian, abuela y nieto, divierten a millones de personas gracias a sus vídeos divertidos a través de Tiktok. Por ello, por 'El día de los abuelos', Así es la vida ha visibilizado su labor.

La señora ha hecho reír a todo el plató desde el primer minuto de conexión. "Yo lo llevo estupendamente. Lo que haga con mi nieto es lo más maravilloso que hay", ha expresado sobre sus vídeos.

"Yo le expliqué a los abuelos lo que era el Tiktok, pero no lo entendían", ha explicado Rosa sobre una charla que dio como ejemplo de vitalidad. "Me he hecho la abuela de España y del mundo entero", ha lanzado la tiktoker.

Abuela y nieto comenzaron en la red social antes del confinamiento, pero a partir de la cuarentena pegaron el boom. "Es una persona muy importante, y compartir estos recuerdos con ella es increíble", ha expresado Christian sobre su abuela.