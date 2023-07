Así era 'Lo sabe, no lo sabe', el concurso presentado por Juanra Bonet que escogía a sus participantes por la calle

El 30 de julio de 2012, Cuatro lanzó a la calle a Juanra Bonet para cazar a los concursantes del programa Lo sabe, no lo sabe, un espacio donde la cultura general era la protagonista.

De esta manera, el concurso de Cuatro rompió los moldes al eliminar de su planteamiento los típicos castings, pues estos eran escogidos al azar y, además, que ganasen dinero no dependía de que ellos mismos supieran la respuesta a las preguntas, sino de escoger bien a la persona que pudiera saberla… o no saberla.

Los elegidos por el concursante debían responder a las preguntas formuladas por Bonet y, si lo hacían como debían, el participante iba consiguiendo dinero. Si lograban llegar a la cuarta pregunta, se aseguraban 1.000 euros. En ese momento, debían decidir si seguir jugando o plantarse. Si optaban por la primera opción podían intentar conseguir los 3.000 euros.

Sin embargo, otra de las novedades del concurso era que acertar no siempre significaba ganar, pues los concursantes debían intuir si la persona escogida sabía o no sabía la respuesta. Si el participante apostaba por que el elegido no sabía la respuesta y era así, ganaba dinero; si no, lo perdía.