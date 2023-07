Así será la Tierra cuando se extinga el ser humano, según un experto

Silencio absoluto. Es la palabra con la que el profesor Carlton Basmajian, experto en urbanismo, define el hipotético mundo sin humanos con el que ha fantaseado en su nuevo artículo en The Conversation.

Te darías cuenta de cuánto ruido hace la gente. Nuestros edificios son ruidosos. Nuestros coches son ruidosos. Nuestro cielo es ruidoso. Todo ese ruido se detendría.

Para el profesor, este sería, sin duda, el primer gran cambio en un planeta sin personas, solo un año después de nuestra extinción, pues todo en nosotros genera ruido: los coches, los edificios, el cielo, y la gente.

El cielo más azul y más limpio

"Después de un año sin gente, el cielo sería más azul, y el aire más claro", afirma el profesor, y no sería de extrañar que esto sucediera. De hecho, durante los meses que los humanos estuvimos encerrados por la pandemia, la polución de las grandes ciudades se vio reducida significativamente. ¿Qué no podría pasar entonces, cuando ya no estuviéramos aquí?

Basmajian asegura además que durante ese tiempo, el viento y la lluvia actuarían como una fregona y limpiarían la superficie de la Tierra de la contaminación y el polvo que produce la vida humana.

El polvo reinando La Tierra

En su viaje imaginario a este futuro distópico, el profesor plantea la posibilidad de volver a casa, a La Tierra, después de un año fuera, y lo podríamos encontrar entonces, más que un hogar, sería la naturaleza, abriéndose paso entre los escombros de la humanidad.

Los grifos no echarían agua, por supuesto. Porque los sistemas de suministro público requieren un bombeo constante, y para entonces, ya no habría nadie para manejar las máquinas. Pero además, el agua que hubiera quedado en las tuberías de todo el mundo, hubiera permanecido allí hasta el primer invierno, cuando se habría congelado, reventando las cañerías.

Tubería rota Freepick

Entendemos también que sin humanos, tampoco habría centrales eléctricas, ni, consecuentemente, electricidad. Pero eso no es todo. Nuestras casas estarían cubiertas de polvo, porque con la ausencia de movimiento, que es lo que mantiene el polvo en el aire, este se asentaría en todos los rincones de la casa.

Las plantas reinarían el mundo

Sin humanos, sus máquinas y su obsesión por controlarlo y limitarlo todo, las 'malas hierbas' crecerían a su antojo, y muchas plantas desconocidas habitarían nuestros jardines, que se llenarían, a su vez, de insectos y pequeños animales que vivirían libres de pesticidas.

Una raíz abriéndose paso entre el hormigón. Getty Images

Las casas, carreteras y edificios de hormigón, sin embargo, permanecerían intactas. Al menos durante el primer año, ¿pero y si volviéramos una década después de marcharnos?

Entonces las plantas, e incluso los árboles, también se habrían abierto paso entre las grietas de hormigón de todas estas construcciones, pero todas las plantas que comemos, como el trigo y el maíz, o el tomate, comenzarían a desaparecer.

Los perros desaparecerían

Sin normas, vallas y protección humana, los animales 'domésticos' tendrían que aprender las reglas de la supervivencia, y aunque para algunos, como los gatos, no sería tan complicado, nuestros fieles compañeros, los perros, acabarían siendo la presa de otros animales más grandes.