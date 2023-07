Dos de las víctimas del 'estafador de Hollywood', en 'En boca de todos': "Decía que me iba a hacer una estrella"

Las estafas están a la orden del día. Sin embargo, cuando los delincuentes seleccionan a sus víctimas, normalmente, pretenden obtener un beneficio económico con sus engaños. Pero este no era el modus operandi del conocido como estafador de Hollywood.

Pat Andrew se hacía pasar por un importante productor de cine de Hollywood para captar a sus víctimas y, después de timarlos, se hacía el muerto. Con una fotografía junto a un Steven Spielberg de cera que parecía real, cazaba a actores a través de anuncios en periódicos y siempre con el mismo final: desaparecía sin dejar rastro y debiendo dinero.

Este miércoles, En boca de todos ha podido hablar con Mir Garrido y Pedro Aguilar, dos actores y víctimas del estafador. Así, Miriam ha comentado que conoció a Andrew a través de Facebook y fue él quien contactó con ella: "Viajé con mi representante a Marbella, nos vimos y comimos juntos. Los abogados se ponen en contacto para firmar el contrato en inglés y español y, el día del casting, volví a Marbella y cuando llegué el casting había terminado, pregunté y me dijo que yo ya estaba dentro sin tener que hacer la prueba"

"Me di cuenta de todo cuando, a una semana del rodaje, no llegaban los vuelos y no podíamos viajar. Empezamos a sospechar que era todo una pequeña trama. A mí no me ha estafado dinero, él ha pagado todas las veces que nos hemos visto, las cuatro ocasiones. Me ha estafado ilusiones, mi tiempo, un periodo en el que yo, en siete u ocho meses no pude coger otro trabajo porque había un contrato por medio", ha agregado la actriz.

Por su parte, David ha señalado que, aunque "en el tema económico no se ha llevado nada", el delincuente ha dado de lleno en su "ilusión". Pese a esto, David también ha apuntado que tuvo que pedir varios permisos en el trabajo para poder acudir a los presuntos castings.

Desde el plató del matinal de Cuatro, Diego Losada ha querido saber si el estafador se había insinuado sexualmente a alguno de los dos invitados. Así, Miriam ha narrado: "Él me dijo que se quería casar conmigo y que me iba a hacer una estrella de Hollywood. Yo me lo tomaba a broma porque tenía mis supuestos contratos firmados con abogados y todo".

Finalmente, David ha recalcado que, además de ellos, hay al menos diez personas más afectadas por el 'juego' del estafador de Hollywood y, de la misma manera, también son varias las empresas que han caído en la trampa.