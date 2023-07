La relación entre Rosalía y Rauw Alejandro parecía ir viento en popa y, después de tres años juntos, habían intercambiado anillos de compromiso y estaban preparando su boda. Sin embargo, ahora, todo ha saltado por los aires.

Este miércoles, todos los matinales informativos se han hecho eco de la ruptura de la que parecía ser una pareja idílica. Además, tanto algunos usuarios de las redes sociales como los medios de comunicación han apuntado a la posible existencia de, al menos, una amante por parte del puertorriqueño.

"Yo debo ser de las pocas a las que no les ha sorprendido nada esta noticia", ha comenzado Leticia Requejo desde el plató del Club Social de El programa del verano: "Creo que la figura de Rosalía, en este tiempo, a él le ha beneficiado y se ha aprovechado de la fama de ella".

Sin embargo, el resto de colaboradores de la sección del corazón del matinal de Telecinco han destacado que llevar a buen puerto una relación entre dos cantantes, cuya actividad profesional es intensa, es algo bastante complicado. "Si te vas cuatro meses de gira con el Motomami, pues es normal que él pueda tener un desliz, pero no digo que la culpa sea de ella", ha destacado Pepe del Real.

Por su parte, Requejo ha destacado que Rosalía y Rauw Alejandro, muy acostumbrados a hacer publicaciones sobre su amor en sus redes sociales, llevaban desde el mes de abril sin hacerlo. No obstante, no han dejado de seguirse en ningún momento, pero sí han dejado de darse 'me gusta'.

Asimismo, la periodista ha recalcado que, hasta hace solo unas semanas, la catalana lucía un anillo de compromiso que, en sus últimas publicaciones, no aparece por ningún lado. Además, en sus conciertos, antes de cantar El beso, siempre mandaba un mensaje cariñoso al latino, pero en los últimos espectáculos no lo hizo.

Requejo también ha destacado que Rosalía contaba con dos tatuajes referentes al cantante: dos 'R' en el pie y, bajo el pecho, el nombre 'Raúl'. Este último, sin embargo, no aparece en una de las últimas fotografías que la artista subió en bikini.

Finalmente, el matinal ha desvelado quién podría haber sido la persona con la que Rauw Alejandro habría sido infiel a Rosalía. Se trata de la periodista y modelo colombiana Valeria Duque quien, además, ha compartido en varias ocasiones fotografías desde el backstage del artista.