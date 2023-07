Violeta Mangriñán reconoce que mintió sobre su menstruación para evitar que filtraran la noticia de su embarazo

Violeta Mangriñán ha dado la sorpresa del verano al anunciar que está embarazada de nuevo, menos de un año después de dar a luz a su primera hija con Fabio, Gala.

La influencer lleva tres meses guardando el secreto, esperando a descubrir que todo estaba bien con su bebé y fingiendo que no quería tener más hijos.

En las últimas semanas, además, también se ha quejado a sus seguidoras de sus dolores de regla, cuando, en realidad, ya sabía que estaba embarazada. Aseguró que hacía falta esas "mentiras piadosas" y ahora ha contado por qué.

"Hasta hace tres semanas he estado teniendo sangrados, no eran intensos, pero me agobiaba cada vez que pasaba y enseguida iba a urgencias", ha explicado en historias hace un par de días.

"Con las menstruaciones os he mentido porque no han sido reglas como tal. ¿Por qué lo he hecho?", ha continuado: "Yo no soy nadie, no me considero nadie ni Kim Kardashian, pero es verdad que estando embarazada de Gala de 9 semanas filtraron mi embarazo".

Y esta vez parece que iba a pasar lo mismo. Estando solo de siete semanas recibió una llamada de un medio "que pertenece a Mediaset" para que confirmara la noticia.

"No sabemos si tenemos que darte la enhorabuena o no", ha recordado que le dijeron enfadada: "Yo me puso a temblar, trate de disimular y le dije que si tuviese algo que contar o confirmar sería yo quien lo hiciera".

Por suerte, media hora después volvieron a llamar y aseguraron que tenían la noticia 100% confirmaba, pero que preferían no filtrarla "por la relación" que tenían con ella.

Una decisión de la que se alegra porque, la última vez, hubo seres queridos que descubrieron su embarazado antes de que ella pudiera contárselo. "Esta vez quería ser yo la que se lo contase", ha añadido.

"Después tuve un grave sangrado, yo creo del susto", ha terminado contando: "Es verdad que no lo filtraron, por eso no digo quienes son, no es Telecinco. Pero para despistar y que me dejasen en paz, dije que tenía la regla y desde entonces me he estado inventando las reglas".

Ahora, por fin, Violeta puede ser totalmente sincera con sus seguidoras, deseando mostrar cada paso del embarazo. Esta semana está preparando una pequeña fiesta en la que descubrirán cuál es el sexo del bebé.