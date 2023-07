La actriz Raven-Symoné asegura que tiene visiones, como en la serie que protagonizó

O bien la vida imita el arte o bien es que se ha llevado el trabajo a casa desde hace mucho tiempo. Raven-Symoné, la protagonista de la serie de Disney Channel Raven, ha admitido que en la vida real no es tan diferente de su personaje en la ficción porque ella también posee una habilidad psiquíca que hacía especial al papel que le dio la fama.

En el último episodio de su propio The Best Podcast Ever with Raven and Miranda —lo conduce junto a su esposa, Miranda Pearman-Maday—, la intérprete de 37 años ha declarado que en ocasiones tiene visiones de algo semejante a un multiverso: "Tengo momentos en los que de veras me pongo a observar fijamente larealidad y veo una escena que me está pasando o que me va a pasar en otra dimensión y digo, 'Oye, esto es raro'".

"Va a llegar un momento en el que voy a ir caminando y me voy a tropezar, pero con nada", ha bromeado la intérprete norteamericana, que ha matizado acto seguido que verdaderamente no puede ver directamente el futuro pero sí que ha vivido con esos déjà vu constantes desde los 7 años con la ayuda de sus "guías espirituales".

"La forma en la que nos conectamos es a través de nuestros traumas comunes", ha explicado Raven, que abordó el tema jugando con la invitada, Keke Palmer, a girar una rueda y que sea esta la que decida el tema sobre el que hablar —cayó en la palabra "psíquico"—. "Es sencillamente que la meditación ha permitido que mis guías espirituales me ayuden y que incluso hasta el día de hoy [lo que he contado] pueda suceder", ha añadido.

"Creo en los eventos psíquicos", ha asegurado, así como que cree que "en realidad los humanos tienen la capacidad en su cerebro de aprovechar los campos de energía que permiten que la verdad se les descubra cuando saben cómo traducirla correctamente". Eso sí, ha añadido que no cree en los adivinos.

Raven-Symoné says she has psychic visions like her character in ‘That’s So Raven’ https://t.co/NaM9hvT78b pic.twitter.com/gmnmw7daml — Page Six (@PageSix) July 25, 2023

"Si estoy sentada y alguien me dice que mire en su bola de cristal voy a contestarle: 'Devuélveme mi dinero'. Pero sí creo que hay auras naturales que contienen las experiencias de todo el mundo", ha finalizado. No hay que olvidar que su personaje en la serie con la que dio el salto a la fama tenía visiones de futuro que con frecuencia estaban relacionadas con el caos que se avecinaba en su vida.