Vox asegura que no será un "obstáculo" para una investidura de Feijóo si el PP convence a "miembros del PSOE bueno"

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este miércoles que su partido no será un "obstáculo" para una investidura del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, si el gallego consigue "apoyos suficientes" entre el "PSOE bueno". De este modo, el diputado ha animado a Feijóo a recabar apoyos entre la bancada socialista para evitar "un Gobierno de destrucción nacional".

Al ser preguntado antes de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados por las posibilidades de una todavía hipotética investidura de Feijóo, Espinosa de los Monteros ha apuntado a que el líder del PP puede buscar apoyos entre "algunos de esos miembros del PSOE bueno que él suele citar". "Si lo consigue, Vox no va a ser un obstáculo para evitar un Gobierno de destrucción nacional", ha afirmado.

El portavoz de Vox ha ejemplificado como exponentes del "presunto PSOE bueno" a "los socialistas de Page o de algunos otros sitios de España". "Si [Feijóo] encuentra cinco o seis diputados del PSOE bueno que le apoyen, nosotros no seremos un obstáculo", ha insistido. No obstante, Espinosa de los Monteros se ha mostrado irónico al plantear esta opción. "No íbamos a ser un obstáculo en un Gobierno en el que el señor Feijóo consiguiera lo que probablemente cree que puede conseguir, que es el voto favorable de muchos socialistas, de ese PSOE bueno que yo no conozco", ha añadido.

