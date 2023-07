El PSOE ve amortizado a Feijóo tras el 23-J y vuelve a agitar el fantasma de Ayuso

El PSOE da por hecho que, pese a necesitar la abstención de Junts, habrá investidura y, por lo tanto, legislatura. Con esos derroteros, lo que ponen en duda es el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo al frente del Partido Popular. Creen que pese a haber sido la fuerza más votada, el hecho de no lograr sumar una mayoría alternativa a Pedro Sánchez le ha herido de muerte. Altos cargos de la formación socialista creen que está amortizado y que su anuncio de ir a la investidura no es más que un intento de prolongar su estancia en la planta noble de Génova. Sobre quién vendrá después, los socialistas vuelven a agitar el nombre de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pese a que ella esta misma semana confirmó que Feijóo cuenta con su apoyo.

"No veo a Feijóo quedándose durante la legislatura, porque no va a llegar a la siguiente", dice una ministra socialista del Gobierno en funciones desde que se celebraron las elecciones el pasado domingo. Públicamente, algunos barones del PP han mostrado su total apoyo al expresidente gallego. Haya o no intento de investidura. Haya o no repetición electoral. Lo único es que en el PSOE no contemplan esta última opción porque dan por hecho que, aun con todas las dificultades que vaya a haber, Junts terminará cediendo y hará presidente a Sánchez, en la que será su cuarta legislatura en poco más de cinco años.

Pero los socialistas, como han repetido desde la propia noche electoral, no tienen prisa. Menos aún después de que Feijóo anunciase que quiere intentar su investidura, pese a que recibió el rechazo expreso de algunos grupos nada más llamarles, como el PNV. El PSOE cree que esto ni les beneficia ni les perjudica, pero las fuentes consultadas lo relacionan a un intento del líder 'popular' de reivindicarse en su propia formación. Al final, ha conseguido 47 diputados más de los que tenían y han superado los ocho millones de votos.

Eso sí, desde la formación de Sánchez no creen que la caída del presidente del PP vaya a ser inmediata ni llegue a corto plazo. En política, los meses pueden ser años y las semanas, días. A Pablo Casado, antecesor de Feijóo, lo tumbaron en dos semanas. Pero Feijóo llegó por aclamación y que deje de liderar el partido sería un gran signo de debilidad, apuntan otros socialistas. Lo que sí que ven que se está produciendo ya son movimientos que pueden favorecer un nuevo liderazgo nacional de Ayuso, pese a que ella misma lo ha negado en público.

En las filas socialistas recuerdan los vítores a la presidenta madrileña en la noche electoral cuando Feijóo estaba valorando el resultado en el mítico balcón de la calle Génova. Algunos lo dijeron en público. Alfonso Rodríguez de Celis, vicepresidente del Congreso en la pasada legislatura, compartió una imagen esa noche en la que todos iban de blanco y la presidenta, de rojo. El texto fue: "Todo al rojo".

Con todo, no es la primera vez que los socialistas alientan un escenario así. Ya lo hicieron antes de las municipales y autonómicas. En un documento interno del comité de campaña autonómico, los socialistas ya aseguraban "tener constancia" de que en Génova "y en territorios del PP hay preocupación importante". "Las apariciones en prensa de Díaz Ayuso en días señalados solo pueden interpretarse como un aviso a navegantes por esta situación errática de Feijóo", podía leerse en uno de los folios que manejaban los miembros del Comité Electoral. Y todo, pese a que creen que una figura como Ayuso, que reconocen que "está fuera de los marcos políticos y es más impredecible, les hubiera hecho más daño electoral que Feijóo.