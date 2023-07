Tras las elecciones generales del 23J, ahora los partidos políticos, al no haber logrado ninguna mayoría absoluta, buscan la manera de pactar y encontrar socios con los que poder formar un Gobierno fuerte y sólido que aguante cuatro años de legislatura.

Con quién va a pactar cada formación se ha convertido, desde el pasado lunes, en un tema de auténtico debate en todos los matinales informativos, en los que es habitual que la primera parte de la mañana se dedique a la actualidad política.

Así, este miércoles, el plató de El programa del verano se ha convertido en un verdadero hervidero en el que al espectador le costaba seguir la información y opinión que intentaban verter los diferentes colaboradores que, pese a las advertencias de Joaquín Prat, no respetaban los turnos de palabra.

De esta forma, Isabel San Sebastián ha asegurado que nuestro país está viviendo una "polarización" palpable en las calles y que, además, esta crispación ha sido avivada durante el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios.

Una opinión con la que no ha estado de acuerdo Rodolfo Irago que, prácticamente sin éxito, intentaba responder a su compañera. Ante esto, Joaquín Prat ha mandado callar a todos y ha apuntado: "Me quedan tres días para hablar de política en televisión y lo celebro. Yo no veo una España polarizada, en la política sí, pero salgo a la calle y no la veo, y doy gracias".

Unas palabras que han supuesto las risas en el plato del programa de Telecinco, pero que el presentador del mismo ha pronunciado bastante cansado. Asimismo, al finalizar la sección de política, Prat ha sentenciado: "De momento podéis marchar porque parece ser que hasta el 17 de agosto no se va a mover la cosa. Disfrutad de vuestras vacaciones, que las tenéis merecidas".